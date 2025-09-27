Con Erick Noriega, Gremio vs Vitoria EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 25 del Brasileirao?

Gremio vs Vitoria EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 25 del Brasileirao.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gremio vs Vitoria EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de septiembre por la fecha 25 del Brasileirao. El encuentro se disputará en el Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre, desde las 9:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Globo TV, Premier, L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Gremio vs Vitoria: ¿Cómo llega el equipo de Erick Noriega a la fecha 25 del Brasileirao 2025?



Gremio llega al partido con la obligación de ganar. De los cinco último partidos, ganó uno, empató tres y perdió uno. Por ello, se encuentra en el puesto 11 con 29 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Gremio vs Vitoria en vivo por la fecha 25 del Brasileirao 2025?



El encuentro entre Gremio vs Vitoria se disputará este domingo 28 de septiembre en el Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre. El recinto tiene capacidad para 60 540 espectadores.

¿A qué hora juegan Gremio vs Vitoria en vivo por el Brasileirao 2025?



En Perú , el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 9:00 a.m.

, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 9:00 a.m. En Brasil , el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 9:00 a.m.

En Ecuador, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 10:00 a.m.

En Bolivia, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 10:00 a.m.

En Venezuela, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 10:00 a.m.

En Argentina, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 11:00 a.m.

En Paraguay, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 11:00 a.m.

En Uruguay, el partido Gremio vs Vitoria comienza a las 11:00 a.m.

Aquecimento 🇪🇪⚽️ Troca de passes pic.twitter.com/sC4e9CXKco — Grêmio FBPA (@Gremio) September 27, 2025

¿Qué canal transmite el Gremio vs Vitoria en vivo por TV?



El canal que transmitirá el partido entre Gremio vs Vitoria será L1 Max, Globo TV y Premiere. Vía streaming, irá por L1 Play.

Gremio vs Vitoria: alineaciones posibles

Gremio: Volpi; Rocha, Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur; Pavón, Edenilson, Wilian; Henrique.

Vitoria: Arcanjo; Cáceres, Camatunga, Halter, Ramon; Oliveira, Baralhas, Matheuzinho; Erick, Osvaldo y Kayzer.