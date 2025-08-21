Un Samurái en Brasil: Erick Noriega fue anunciado como nuevo jugador de Gremio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El comienzo de una nueva etapa. Erick Noriega fue anunciado de manera oficial este jueves como futbolista del Gremio de Brasil, club al que llega luego de su destacada temporada vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

“Grêmio ficha oficialmente al mediocampista Erick Noriega como refuerzo para lo que resta de temporada. El jugador ha firmado un contrato indefinido con el Tricolor hasta finales de 2028”, indicó el cuadro de Porto Alegre a través de un comunicado.

Erick Noriega, de 23 años, se une a Gremio por tres temporadas y media. Alianza Lima vendió el 80 % de los derechos del futbolista por una cifra cercana a los 2 millones de dólares. El porcentaje restante lo conservan los blanquiazules.

Erick Noriega, quien nació en Nagoya, Japón, creció en el Perú, donde se unió a las divisiones inferiores de Alianza Lima. Por decisión familiar, viajó de regreso al continente asiático a los 15 años.

Se unió al FC Machida Zelvia de la segunda división japonesa y luego pasó al Shimizu S-Pulse, de la máxima categoría de ese país. Tuvo un corto ciclo en la tercera de Alemania con el SV Straelen.

Para el 2023 regresó al fútbol peruano de la mano de Universidad San Martín, en la Liga2. Siendo importante en el conjunto santo, fue citado a la Selección Peruana Sub 23 y al año siguiente disputó el Preolímpico, convirtiéndose en el elemento más importante de la Bicolor.

En el Apertura 2024 llegó a la Liga1 con Comerciantes Unidos y para el Clausura de esa temporada fue fichado por Alianza Lima, donde se convirtió en titular.

En el curso actual jugó 34 partidos con los blanquiazules, entre la Liga1 y los cotejos internacionales de la Copa Libertadores y Sudamericana. En la instancia de play-offs destacó ante Gremio, el que es su nuevo club.

Noriega llega a Gremio para ocupar la posición de mediocampista, la función que principalmente desempeñó en el 2025.

“Llegar de Liga 1 y demostrar el talento que tengo, lo que he mejorado en Alianza, lo que he mejorado en Comerciantes, en San Martín, en la Sub 23, y llegar a ocupar un puesto”, declaró el ‘Samurái’ antes de su viaje a Brasil.

A Gremio (que es dirigido por Mano Menezes) solo le queda jugar el Brasileirao, donde marcha en el puesto 13, a cuatro unidades de la zona de descenso y a seis de instalarse en los puestos de Copa Libertadores.