"Gremio se fortalecerá aún más": presidente del club brasilero se refirió a Erick Noriega y al resto de fichajes

Erick Noriega, quien en abril pasado extendió su contrato hasta el 2028 con Alianza Lima, seguirá su carrera en el Brasileirao. El mediocampista nacional formará parte del Gremio, cuadro brasileño que tiene como presidente a Alberto Guerra.

Precisamente, el máximo directivo del cuadro de Porto Alegre dio una firme opinión sobre Erick Noriega, que en los próximos días será anunciado como un nuevo fichaje.

“Solo hablaré de los jugadores después de que se anuncien y fichen, pero lo que puedo decirle a nuestra enorme afición es que llevamos mucho tiempo trabajando para incorporar nuevos jugadores que nos ayuden. Tuvimos a dos jugadores aquí en su segundo partido que marcaron una gran diferencia: Balbuena y Carlos Vinicius, que estuvieron muy bien”, explicó.

A continuación, Guerra hizo hincapié que Gremio se "fortalecerá" con los nuevos jales que serán dirigidos por el entrenador Mano Menezes.

“Y sabemos que con la llegada de nuevos refuerzos, muchos de ellos en plena forma, el Gremio se fortalecerá aún más”, culminó.

La palabras de Erick Noriega por pase a Gremio

Erick Noriega se despidió de los hinchas de Alianza Lima y recibió el cariño de sus compañeros ante su inminente partida a Gremio de Brasil.

“Si bien es cierto que es real lo de la oferta, en estos días se está tomando la decisión. Yo estoy bastante feliz por la oportunidad. Son oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida. Si se tiene que dar, se va a dar”, señaló.

“Seguro más adelante voy a volver a Alianza, y si me puedo retirar en Alianza, sería lindo. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser”, expresó Noriega.