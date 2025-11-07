Fabio Gruber: los destacados números del convocado por la Selección Peruana tras triunfo del Núremberg

Con la presencia de Fabio Gruber durante los 90 minutos, Núremberg se llevó un triunfo de visitante y ganó por 2-1 al Dynamo Dresden por la Segunda División del fútbol alemán (Bundesliga 2).

Los goles del equipo del ahora jugador de la Selección Peruana llegaron a través de Rafel Lubach (1') y Tim Janisch (51'), mientras que Dominik Kother (45+1) descontó para el local.

Gruber, 23 años, se convirtió en una de las figuras de Núremberg que logró plasmar un buen juego para sumar su segundo triunfo en el certamen teutón. Sumó 56 toques de balón, 91 % de precisión y recibió una puntuación de 7.2 por el portal Sofascore.

Así va Nuremberg en la tabla

Con este resultado, Núremberg alcanzó los 15 puntos y se ubica en el noveno lugar de la tabla. Su próximo partido será ante Arminia por la Bundesliga 2.