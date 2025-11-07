Últimas Noticias
Fabio Gruber: los destacados números del convocado por la Selección Peruana tras triunfo del Núremberg

Fabio Gruber, es el capitán de Núremberg.
Fabio Gruber, es el capitán de Núremberg. | Fuente: Núremberg - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Con Fabio Gruber, Núremberg venció 2-1 a Dynamo Dresden y se ubica en el noveno lugar de la Bundesliga II.

Con la presencia de Fabio Gruber durante los 90 minutos, Núremberg se llevó un triunfo de visitante y ganó por 2-1 al Dynamo Dresden por la Segunda División del fútbol alemán (Bundesliga 2).

Los goles del equipo del ahora jugador de la Selección Peruana llegaron a través de Rafel Lubach (1') y Tim Janisch (51'), mientras que Dominik Kother (45+1) descontó para el local.

Gruber, 23 años, se convirtió en una de las figuras de Núremberg que logró plasmar un buen juego para sumar su segundo triunfo en el certamen teutón. Sumó 56 toques de balón, 91 % de precisión y recibió una puntuación de 7.2 por el portal Sofascore.

Así va Nuremberg en la tabla

Con este resultado, Núremberg alcanzó los 15 puntos y se ubica en el noveno lugar de la tabla. Su próximo partido será ante Arminia por la Bundesliga 2.

Fabio Gruber usa la máscara y juega con el dorsal '4'.
Fabio Gruber usa la máscara y juega con el dorsal '4'. | Fuente: F. C. Núremberg

Gruber convocado a la Selección Peruana

La FPF detalló en un comunicado que los entrenamientos para los amistosos serán el 7 y 8 de noviembre en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y después viajarán a Europa "para continuar su preparación". Gruber se sumará a la concentración de la bicolor en tierras europeas.

Arquero: Pedro Gallese (sin equipo), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield-ARG).

Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Marcos López (Copenhague-DEN), Cirstian Carbajal (Sport Boys) y Fabio Gruber (Núremberg-GER).

Centrocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario) y Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio-BRA), Piero Quispe (Sidney-AUS) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: Álex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps-CAN), Joao Grimaldo (Riga-LET), Bryan Reyna (Belgrano-ARG), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona-ISR) y Yordy Reyna (Rodina Moscú-RUS).

Barreto ha convocado a un grupo de juveniles invitados a entrenar con la selección, entre ellos César Bautista (Sporting Cristal), Rafael Guzmán (Universitario), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt-GER), Francesco Andrealli (Como-ITA) y Jair Moretti (Sporting Cristal).

Fabio Gruber Núremberg Liga de Alemania

