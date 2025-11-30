Kenji Cabrera vs Lionel Messi: fecha, horario y guía de TV del Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por la final de la MLS

Inter Miami de Lionel Messi luchará por ganar por primera vez el trofeo de la MLS cuando mida fuerzas ante wl Vancouver Whitecaps, que en sus filas cuenta con la leyenda alemana Thomas Müller y el atacante peruano Kenji Cabrera.

Ambos equipos se enfrentaron solo en tres ocasiones y la primera de ellas sucedió el 29 de noviembre de 2024 cuando el Inter Miami venció 2-1 de visitante. Robert Taylor y Leonardo Campana anotaron para el equipo de Messi.

Los otros dos enfrentamientos fueron este año por la Concachampions. De local, Vancouver venció 2-0 y en la vuelta también se llevó el triunfo. Esa vez, fue por 3-1 en la casa del Inter Miami.

¿Cuándo y dónde se juega el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025?

El partido del Inter Miami frente al cuadro de Vancouver Whitecaps está programado para el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium, en California (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para recibir a 21 550 espectadores, aproximadamente.

¿Qué canal TV transmite el Inter Miami vs Vancouver Whitecaps EN VIVO?

La final de la MLS 2025 se podrá ver por Apple TV en Perú y los demás países del mundo. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página de RPP.pe.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Vancouver FC EN VIVO por la final de la MLS 2025?