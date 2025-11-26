Con Messi y el Inter Miami: así se jugarán las finales de Conferencia de la MLS 2025

Restan tan solo un par de jornadas para que se dé por terminada la MLS en su temporada 2025. Para esta campaña habrá un nuevo campeón ya que Los Angeles Galaxy están eliminados.

Es así que, en el corto plazo, se vienen las finales de conferencia de la MLS, las cuales definirán a los dos finalistas que se enfrentarán a partido único. Por el lado del Este tenemos al Inter Miami, en donde juegan Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba.

Las también conocidas como 'Garzas' se metieron a dicha instancia de la MLS al golear 4-0 a FC Cincinnati en condición de visitante. En este partido, Messi destacó con un gol y triplete de asistencias.

La MLS sigue su camino

Al frente, el equipo que dirige el argentino Javier Mascherano tendra nada más y nada menos que a New York City FC, uno de los más tradicionales del torneo.

Los 'neoyorquinos' le ganaron con lo justo 1-0 a Philadelphia Union con un gol de Maximiliano Moralez a los 27 minutos del primer tiempo.

Por su parte, pasando a lo que pasará en la final de la Conferencia Oeste de la MLS, uno de sus conjuntos que peleará por el certamen es Vancouver Whitecaps. La tienda canadiense igualó a dos en el tiempo reglamentario con LAFC, por lo que pasaron al suplementario y posteriormente a la tanda de penales.

Es así que el equipo en el que juega Thomas Muller dio la hora y se impuso por 4-3. Como rival enfrentarán a San Diego FC, un elenco que anda en constante ascenso en los últimos meses y que viene de despachar a Minnesota United (1-0).

Así se jugarán las finales de Conferencia de MLS

Final Conferencia Oeste

Inter Miami vs. New York City - 29 de noviembre (6:00 p.m. en el Chase Stadium)

Final Conferencia Este

San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps - 29 de noviembre (9:00 p.m. en el Snapdragon Stadium)

*La final de la MLS Cup 2025 está pactada para el sábado 6 de diciembre en horario por confirmar