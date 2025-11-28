Inter Miami vs. New York City: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final Conferencia Este de la MLS?

Inter Miami vs. New York City EN VIVO: se enfrentan este sábado 29 de noviembre en Chase Stadium, en Fort Lauderdale (Estados Ubidos). El partido corresponde a la final de la Conferencia Este de la MLS 2025 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Apple TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Lionel Messi sigue haciendo historia con el Inter Miami al conducir a su elenco por primera vez a la final de la Conferencia Este, con el ‘10’ argentino en un gran momento de forma.

Messi tuvo participación en los 12 goles de 'las Garzas' en la postemporada, y estableció un récord personal en los playoffs al registrar 6 goles y 6 asistencias.

Para llegar a la final por el título tendrá que medirse al New York City, conjunto que ha eliminado hasta el momento a Charlotte FC y Philadelphia Union.

Inter Miami vs New York City FC: ¿cómo llegan a la final de la Conferencia Este de MLS 2025?

En la semifinal de la conferencia, a partido único, Inter Miami goleó 4-0 al Cincinnati, donde Lionel Messi anotó y dio tres asistencias. En tanto, New York City se impuso por 1-0 al Philadelphia en la misma ronda.

¿Cuándo y dónde se juega el Inter Miami vs New York City FC por la final de Conferencia Este de MLS 2025?

El partido del Inter Miami frente al cuadro de New York City FC está programado para el sábado 29 de noviembre en Chase Stadium, en Fourt Lauderdale (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para recibir a 21 000 espectadores, aproximadamente.

El arte del primer gol de rosado 💗🎨 pic.twitter.com/uXAjTCAddG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 25, 2025

¿A qué hora juegan Inter Miami vs New York City FC EN VIVO por la final de Conferencia Este de MLS 2025?

En Perú , el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 6:00 p.m. En Estados Unidos (Miami), el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 7:00 p.m.



(Miami), el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Inter Miami vs. New York City comienza a las 5:00 p.m.



¿Dónde ver por Inter Miami vs New York City FC EN VIVO por TV y streaming?

La final de la Conferencia Este de la MLS se podrá ver por Apple TV en Perú y los demás países del mundo. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página de RPP.pe.

3 clean sheets in 4 playoff matches. Only 1 goal conceded. Here’s to putting our bodies on the line. pic.twitter.com/Cpf7Oq7Doo — New York City FC (@newyorkcityfc) November 28, 2025

Inter Miami vs New York City FC: alineaciones posibles

Inter Miami: R. Ríos; Marcelo Weigandt, M. Falcón, N. Allen, Jordi Alba; Rodrigo de Paul, Sergio Busquets, B. Rodríguez; T. Allende, Lionel Messi © y M. Silvetti.

New York City: M. Freese; T. Gray, Raúl Gustavo, T. Martins, K. O’Toole; A. O’Neill, J. Haak; A. Ojeda, M. Moralez, H. Wolf; y N. Fernández.

Inter Miami vs New York City FC: ¿cuánto pagan por un gol de Messi?

Casa de Apuestas Gol de Messi Betano 1.40 Apuesta Total 1.41 DoradoBet 1.30 Te Apuesto 1.41

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

Se considera el gol de Lionel Messi en CUALQUIER MOMENTO del partido.