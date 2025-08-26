Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Giro radical: Gianluca Lapadula se quedaría en Spezia, pero con un importante cambio en su contrato

Gianluca Lapadula tiene 4 goles con el Spezia
Gianluca Lapadula tiene 4 goles con el Spezia | Fuente: Spezia
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

A menos de una semana del cierre del libro de pases en Europa, Gianluca Lapadula volverá a entrenar con el plantel del Spezia, que le renovaría al atacante.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gianluca Lapadula no fue convocado por Óscar Ibáñez para los últimos partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ausencia del delantero responde a su presente sin continuidad. Aunque el curso en Europa recién inicia, no participó en los duelos de pretemporada con el Spezia.

El último registro de un partido de Gianluca Lapadula es del 1 de junio, cuando jugó desde los 68’. Como titular no tiene acción desde el 13 de mayo. En ese periodo, también sintió molestias en el tobillo que le ha aquejado los últimos años. Frente a ese escenario, el Spezia determinó prescindir del atacante para esta temporada y en Italia se deslizó el interés del Pescara por ficharlo, un club por el que ya jugó una década atrás.

“Lapadula está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los 90’. Sin embargo, está en el mercado de fichajes y estamos considerando no ponerlo en el banquillo”, dijo el entrenador Luca D’Angelo para explicar la ausencia del futbolista en los primeros dos cotejos oficiales del Spezia en el curso.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Spezia considera quedarse con Lapadula

En el Spezia, el caso de Gianluca Lapadula ha dado un giro total. De acuerdo con Citta della Spezia, la institución abre la opción de mantener entre sus filas al ítalo-peruano, quien esta semana comenzará a entrenar junto al plantel.

El mercado europeo cierra el 1 de setiembre y no han llegado ofertas concretas por el delantero. Tampoco avanzó la opción del Pescara.

Así, Lapadula se sumará a los entrenamientos grupales y existe una posibilidad grande de que entre a la convocatoria para el cotejo contra el Catanzaro, el próximo sábado por la fecha 2 de la Serie B.

Aunque su primer semestre no cumplió con las expectativas (4 goles en 14 partidos), la directiva considera que su experiencia en el ascenso puede contribuir a los planes en esta campaña. Es por ello que el Spezia, según la citada fuente, trabaja en un nuevo vínculo con el jugador de 35 años.

A Gianluca Lapadula le queda solo un año de contrato, teniendo uno de los sueldos más altos del plantel. El club plantea renovarle un año más, hasta junio del 2027, pero con la intención de distribuir su salario hasta esa fecha, con lo que el delantero percibiría la mitad de su sueldo.

A pesar del factor económico, la opción de continuar en la Serie B por un año más sería del gusto de Lapadula, quien en otras oportunidades ha priorizado mantenerse en Italia.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Gianluca Lapadula Serie B Pescara Spezia Fichajes 2025

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA