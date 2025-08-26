Giro radical: Gianluca Lapadula se quedaría en Spezia, pero con un importante cambio en su contrato

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gianluca Lapadula no fue convocado por Óscar Ibáñez para los últimos partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ausencia del delantero responde a su presente sin continuidad. Aunque el curso en Europa recién inicia, no participó en los duelos de pretemporada con el Spezia.

El último registro de un partido de Gianluca Lapadula es del 1 de junio, cuando jugó desde los 68’. Como titular no tiene acción desde el 13 de mayo. En ese periodo, también sintió molestias en el tobillo que le ha aquejado los últimos años. Frente a ese escenario, el Spezia determinó prescindir del atacante para esta temporada y en Italia se deslizó el interés del Pescara por ficharlo, un club por el que ya jugó una década atrás.

“Lapadula está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los 90’. Sin embargo, está en el mercado de fichajes y estamos considerando no ponerlo en el banquillo”, dijo el entrenador Luca D’Angelo para explicar la ausencia del futbolista en los primeros dos cotejos oficiales del Spezia en el curso.

Spezia considera quedarse con Lapadula

En el Spezia, el caso de Gianluca Lapadula ha dado un giro total. De acuerdo con Citta della Spezia, la institución abre la opción de mantener entre sus filas al ítalo-peruano, quien esta semana comenzará a entrenar junto al plantel.

El mercado europeo cierra el 1 de setiembre y no han llegado ofertas concretas por el delantero. Tampoco avanzó la opción del Pescara.

Así, Lapadula se sumará a los entrenamientos grupales y existe una posibilidad grande de que entre a la convocatoria para el cotejo contra el Catanzaro, el próximo sábado por la fecha 2 de la Serie B.

Aunque su primer semestre no cumplió con las expectativas (4 goles en 14 partidos), la directiva considera que su experiencia en el ascenso puede contribuir a los planes en esta campaña. Es por ello que el Spezia, según la citada fuente, trabaja en un nuevo vínculo con el jugador de 35 años.

A Gianluca Lapadula le queda solo un año de contrato, teniendo uno de los sueldos más altos del plantel. El club plantea renovarle un año más, hasta junio del 2027, pero con la intención de distribuir su salario hasta esa fecha, con lo que el delantero percibiría la mitad de su sueldo.

A pesar del factor económico, la opción de continuar en la Serie B por un año más sería del gusto de Lapadula, quien en otras oportunidades ha priorizado mantenerse en Italia.