Pese a que no juega: en Spezia resaltan el "valor añadido" de Gianluca Lapadula en su plantel

No es el mejor momento de Gianluca Lapadula. Y es que el delantero peruano aún no goza de minutos en el Spezia, el cual es dirigido por el director técnico Luca D'Angelo.

Por ejemplo, el entrenador del Spezia -en su momento- sostuvo que Gianluca Lapadula estaba en el mercado de fichajes europeo para salir del club, pero el atacante nacional se mantuvo en su plantilla. Ahora, en la previa de lo que será el partido ante Empoli este domingo, el DT tuvo comentarios en relación al 'Bambino'.

"A nivel personal, siempre fue parte del equipo. Estuvo en el mercado, pero ya se encuentra de vuelta", fue lo que sostuvo el estratega de Lapadula en conferencia de prensa.

En Spezia hablan de Gianluca Lapadula

Luego, mencionó que 'Lapa' les será de gran utilidad para este temporada en el ascenso italiano, que empezó hace poco.

"Entrena con nosotros, lo hace bien y sin duda que es un valor añadido para nosotros. Intentaremos sacarle provecho durante los encuentros", agregó.

Si bien en su primer semestre Gianluca Lapadula no cumplió con las expectativas (4 goles en 14 partidos), la directiva considera que su experiencia en el ascenso puede contribuir a los planes en esta campaña. Es por ello que el Spezia, además, trabaja en un nuevo vínculo con el jugador de 35 años.

Hay que tener en cuenta que su vínculo expira a mediados del año 2026 y que para el portal 'Transfermarkt' tiene un valor de 750 mil euros.

El presente del Spezia

Por otra parte, el Spezia marcha en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la Serie B con un punto, superando solo a Pescara y Sampdoria (que no tienen unidades).

Luego de lo que será el encuentro en condición de visitante, recibirá al Juve Stabia por la cuarta jornada del ascenso en el Calcio italiano.