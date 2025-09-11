Alianza Lima lanzó firme revelación sobre rumor de salida de Néstor Gorosito a Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, habló sobre la continuidad de Néstor Gorosito para la próxima temporada. También se manifestó sobre las informaciones recientes que vinculan al entrenador argentino a la Selección Peruana.

“Gorosito tiene la camiseta de Alianza Lima. No hemos hablado de ese tema, pero dejémoslo en Alianza por favor, no me generes estrés desde ahora por favor. Estoy tranquilo”, declaró al programa Fútbol como Cancha de RPP.

Navarro, además, cree que Gorosito continuará en Alianza Lima para la próxima temporada. “No sé, no tengo la bolita, pero en Alianza va a seguir, eso está clarito”, detalló.

En Alianza Lima confían que el exjugador de la Selección de Argentina renovará su contrato que termina a fin de año. “¿Renovación de Gorosito? Va muy bien. Todos tienen sus representantes, gente que habla y los deja trabajar tranquilos. ‘Pipo’ está feliz en el club, lo ha dicho públicamente, quiere seguir en el club y nosotros también. En ese sentido, las cosas están muy bien encaminadas. Seguimos trabajando con lo de ‘Pipo’“, agregó.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima con RPP. | Fuente: RPP

Navarro contra sanción a Néstor Gorosito

Franco Navarro reveló que Gorosito está molesto por la sanción de seis fechas que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF tras lo sucedido en el clásico.

“Ahora a ‘Pipo’ me lo hacen enojar porque resulta que lo suspenden seis fechas porque interpretan de una manera que hizo algún gesto, no sé. Hasta ahora no hay respuesta ni han explicado por qué su suspensión”, culminó.

Como se sabe, Óscar Ibáñez dejó de ser el entrenador de la Selección Peruana tras el final de las Eliminatorias Sudamericana. Ahora, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúa al próximo DT de la bicolor con miras al Mundial 2030.

Últimos entrenadores de Perú:

- Pablo Bengoechea - 2014

- Ricardo Gareca - 2015 - 2022

- Juan Reynoso - 2022 - 2023

- Jorge Fossati - 2024

- Óscar Ibáñez - 2025

Clubes de Gorosito como DT: