Volvió al gol: Gianluca Lapadula y su magistral definición en empate de Spezia [VIDEO]

Con Gianluca Lapadula, Spezia igualó 1-1 ante Reggiana por la Serie B de la liga italiana. El delantero peruano volvió al gol de cara al punto que logró su equipo en el Mapei Stadium.

A los 26 minutos, Lapadula controló el balón en el área local y definió con una buena definición para la apertura en el marcador. Sin embargo, Reggina igualó las acciones en la complementaria.

Lamentablemente para los intereses del equipo del peruano-italiano, Reggiana igualó la contienda a través de Natan Girma, que desató la celebración de sus hinchas.

Con este tanto, Gianluca Lapadula sumó su segundo tanto de la temporada, sumado al que logró en el choque ante Parma en la Copa de Italia.

¿Cuál es la posición de Spezia y cuándo vuelve a jugar en la Serie B?

El partido entre Spezia vs Palermo se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio Alberto Picco. El recinto tiene capacidad para 12.037 espectadores.

El equipo de Lapadula lleva 3 puntos en 6 partidos disputados y se ubica en el puesto 18 de la Serie B.