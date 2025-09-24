Últimas Noticias
Festejo a medias: Gianluca Lapadula anotó, falló un penal y Spezia fue eliminado en la Copa Italia [VIDEO]

Lapadula juega su segunda temporada en el Spezia.
Lapadula juega su segunda temporada en el Spezia. | Fuente: D Sports
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Spezia jugó contra Parma y fue eliminado luego de un penal errado por Gianluca Lapadula.

En la actual temporada de la Serie B de Italia, Gianluca Lapadula se desempeña en el Spezia. Busca volver al titularato y este miércoles reapareció en lo que tiene que ver con el gol.

Sucede que Gianluca Lapadula anotó un gol en lo que fue el partido de Spezia, en condición de visitante, frente al Parma por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Italia 2025-26. El delantero peruano apareció a los 82 minutos para poner el 2-2 en el marcador.

Christian Comotto habilitó a Lapadula, este controló la pelota en el área con la pierna zurda y sin pensarla dos veces remató.

Este fue el gol de Gianluca Lapadula en Spezia, además de su penal errado.
Este fue el gol de Gianluca Lapadula en Spezia, además de su penal errado. | Fuente: D Sports/Coppa Italia

Gianluca Lapadula y el partido de Spezia

El portero no pudo hacer nada y debido al tanto del popular 'Lapagol' es que el cotejo se fue a la tanda de penales.

El atacante nacional gritó el tanto con todo debido a que su última celebración particular fue hace casi cinco meses. Espera recuperar la confianza en el corto plazo,

Lamentablemente, en lo que respecta a los penales, Gianluca Lapadula no estuvo acertado. Falló su tiro y el Spezia cayó 6-5 desde los doce pasos, con lo que le dijo adiós a la Copa Italia en la presente temporada.

En el corto plazo, para recuperarsse de esta caída, el Spezia tiene agendado un partido contra Venezia el sábado 27 de septiembre. El mismo es por la fecha 5 del ascenso en el Calcio italiano en su temporada 2025-26.

