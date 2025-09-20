Volvió Gianluca Lapadula reapareció con el Spezia en la Serie B de Italia después de tres meses

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Transcurrieron 110 días para que el ‘Bambino’ vuelva a pisar las canchas. Gianluca Lapadula reapareció este sábado con la camiseta del Spezia en el partido frente al Juve Stabia, por la cuarta jornada de la Serie B de Italia.

Gianluca Lapadula tuvo sus primeros minutos de la temporada en la caída de Spezia por 1-3 ante el Juve Stabia, un resultado que mantiene a su escuadra sin victorias en lo que va del curso y encontrándose entre los últimos puestos.

Cuando el conjunto local ya perdía por 1-3, el entrenador Luca D’Angelo decidió enviar al delantero de la Selección Peruana al campo, a los 72’, remplazando al capitán Hristov.

Lapadula debuta en la temporada 2025-26 con Spezia

En poco más de 20 minutos que tuvo en su primer partido de la temporada, Gianluca Lapadula tocó 4 veces el balón, pero no logró ser de impacto para revertir el resultado.

El ‘Bambino’ ya había tenido la oportunidad de estar en el banco de suplentes la jornada anterior cuando Spezia igualó 1-1 con Empoli. El mal arranque de temporada, con apenas dos goles convertidos, ha llevado al técnico a ver otras opciones, apoyándose en la experiencia del futbolista de 35 años.

En la previa a este partido, Luca D’Angelo habló en conferencia de prensa sobre la situación del ‘Bambino’, quien finalmente se quedó en el club y no cambió de aires, a pesar de que se deslizó un interés del Pescara por su fichaje.

“Lapadula está bien, sin duda ha aumentado su tiempo de juego y ahora está listo tanto para jugar desde el principio como para entrar como suplente durante el partido”, dijo el estratega, señalando que las molestias físicas del atacante ya eran cosa del pasado.

¿Volverá Lapadula a la Selección Peruana?

Gianluca Lapadula ya entrena con normalidad junto con el resto del plantel del Spezia, que el próximo miércoles enfrentará al Parma por la Copa Italia y se espera que el ‘10’ tenga más tiempo de acción.

En tanto, existe la incógnita sobre el futuro de Lapadula con la Selección Peruana. No fue citado para las últimas jornadas de Eliminatorias al no tener actividad y para la convocatoria de octubre, con Manuel Barreto como director técnico interino, se aguarda que la lista la integren futbolistas jóvenes.

Con 35 años, Lapadula podría aún seguir en el radar de la ‘Bicolor’ con miras al siguiente proceso mundialista, aunque para ello será clave que tenga regularidad en su club.