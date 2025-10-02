¡Golazo! Luis Ramos anotó con excelente remate en triunfo de América de Cali ante Junior [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con un gol del peruano Luis Ramos, América de Cali derrotó 2-1 a Junior de visitante y dio el primer golpe en la ida de cuartos de final de la Copa Colombia. Todo se definirá en el estadio Pascual Guerrero.

Andrés Roa fue el protagonista de abrir el marcador en el Estadio Metropolitano: el delantero colombiano silenció a los hinchas locales con el 1-0.

América de Cali mantuvo su ritmo, y fruto al buen manejo de juego, logró aumentar la diferencia con Luis Ramos, que anotó el mejor gol de la noche por la Copa Colombia.

El exjugador de Cusco FC controló el balón y por el medio avanzó sin problemas hasta ejecutar un tremendo remate desde fuera del área. Uno de sus mejores goles desde su llegada al América de Cali.

De esta manera, Ramos recibió la convocatoria de Perú para el duelo ante Chile con un soberbio tanto.