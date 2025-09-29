Sigue en lo suyo: Luis Ramos anotó otra vez y llegó a los 10 goles en el América de Cali [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Ramos, durante esta temporada, dejó la camiseta de Cusco FC para ponerse la del América de Cali en la liga colombiana, donde actualmente destaca.

El delantero peruano Luis Ramos fue titular -el último domingo- en el partido que América de Cali empató a uno de local contra el Envigado. Durante el encuentro, el atacante se encargó de firmar la parcial victoria de su conjunto en casa en el primer tiempo.

La anotación de Ramos vino por el sector derecho a un pase de Mateo Castillo. Este envió un centro raso a los 50 minutos, el cual encontró al internacional con la Selección Peruana.

Este fue el nuevo gol de Luis Ramos en América de Cali. | Fuente: Win Sports

Luis Ramos, sinónimo de gol en América de Cali

Este último anticipó a un rival y con un certero toque de derecha adelantó a su conjunto en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para el club escarlata debido a que la paridad llegó. Jhord Garcés firmó el 1-1 en el marcador a los 87'.

En lo que respecta a Luis Ramos, ya tiene 10 goles con la camiseta del América de Cali desde su arribo a inicios del presente año. Ocho los ha marcado en la Primera A Colombia y un par en la Copa Sudamericana (está a solo un tanto de su mejor registro anual).

Es más, es el goleador de su conjunto en lo que va de la segunda mitad de temporada en la liga colombiana de primera división.

El presente del equipo de Luis Ramos

Hay que tener en cuenta que el América de Cali, que es dirigido por el director técnico David González, marcha en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos.

En el corto plazo, el jueves 2 de octubre, visitará al Junior de Barranquilla en el marco de la Copa Colombia (ida de cuartos de final).