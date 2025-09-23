Últimas Noticias
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
Esta vez fueron de emoción: las lágrimas de Erick Noriega tras ser respaldado por Mano Menezes luego de cometer dos penales [VIDEO]

Las lágrimas de Erick Noriega tras respaldo de Mano Menezes
Las lágrimas de Erick Noriega tras respaldo de Mano Menezes | Fuente: X | Fotógrafo: @Gremio
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Mano Menezes destacó la recuperación anímica de Erick Noriega tras cometer dos penales en el encuentro ante Inter por el Brasileirao.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Noriega tuvo una noche para el olvido en Gremio. El último fin de semana, el defensor peruano cometió dos penales ante Inter, en el clásico de Porto Alegre por el Brasileirao, situación que lo llevó hasta las lágrimas y ser consolado por sus compañeros.

Tras el partido, la tristeza del ex Alianza Lima se convirtió en emoción.  A través de un video publicado en las redes sociales del Tricolor, se puede escuchar al técnico Mano Menezes destacar la resiliencia del defensor nacional, quien también aportó para la victoria sobre su clásico rival.

"Tu segunda mitad fue de esos partidos que te hacen levantar la cabeza. Todos los balones que recibiste fueron de esos partidos que te hacen levantar la cabeza y salir al campo y hacer..." (inaudible) ", dijo el entrenador, entre los aplausos de todos y lágrimas del jugador.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Gremio le brindó su respaldo a Erick Noriega

Gremio, a través de sus redes sociales, respaldó a Erick Noriega tras cometer dos penales. "Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo", fue lo que indicaron.

La publicación fue acompañada de una imagen del internacional con la Selección Peruana junto a los dirigidos por el director técnico Mano Menezes.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Tags
Erick Noriega Mano Menezes Gremio Inter de Porto Alegre

