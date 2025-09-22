Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Tras sus lágrimas: Gremio le mostró su respaldo a Erick Noriega por dos penales cometidos en Brasileirao [FOTO]

Erick Noriega juega su primera temporada en Gremio.
Erick Noriega juega su primera temporada en Gremio. | Fuente: Gremio FBPA
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La tienda de Gremio le dedicó una publicación a Erick Noriega tras el mal rato que pasó frente al Internacional.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Día duro para Erick Noriega en Gremio. Y es que si bien su equipo le ganó -con su presencia en cancha- al Internacional, cometió un par de penales.

Por ello, en pleno campo de juego, Erick Noriega no aguantó las lágrimas. El llanto del exjugador de Alianza Lima recibió consuelo de parte de sus compañeros, pero no todo quedó allí en relación con el Gremio de Porto Alegre.

Sucede que, por medio de sus redes sociales, en el club 'tricolor' le dieron su respaldo a Noriega con una publicación en Facebook, Instagram y X. La misma se volvió viral entre los hinchas del club en mención.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Gremio tiene presente a Erick Noriega

"Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo", fue lo que indicaron.

Lo publicado fue acompañado de una imagen del internacional con la Selección Peruana junto a los dirigidos por el director técnico Mano Menezes.

En lo que tiene que ver con sus penales, a los 14 minutos del primer tiempo Bernabéi irrumpió en el área del tricolor por la banda izquierda y fue derribado por Erick Noriega.

La jugada continuó hasta que el balón salió de la cancha. Pero, el árbitro comenzó a recibir información del VAR. El árbitro observó la jugada y, tras un minuto, el juez pitó el penal que fue convertido por Alan Patrick.

El partido de Noriega

No obstante, la mala suerte para del peruano no terminaría en esa jugada. A los 44 minutos, Aguirre se liberó por la banda derecha y centró al área del Tricolor que fue desperdiciado por Carbonero. Sin embargo, el árbitro fue nuevamente alertado por el VAR.

Por otra parte, tras la victoria, Gremio pasó al decimosegundo lugar en la tabla de posiciones del Brasileirao con 28 puntos, En la próxima jornada recibirá a Botafogo en Porto Alegre.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Gremio Erick Noriega Brasileirao

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA