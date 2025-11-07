Luis Advíncula contó su drama en Portugal: "No nos pagaban, hacíamos olla común"

Luis Advíncula jugó con la Selección Peruana el Mundial Rusia 2018 y actualmente milita en uno de los clubes con más historia en el mundo: Boca Juniors. Sin embargo, la carrera del 'Rayo' no ha sido fácil, ya que en varias oportunidades pasó por penurias.

En una última entrevista, Advíncula contó el drama que pasó en el Vitória Setúbal de Portugal, club donde jugó con Wilder Cartagena y Junior Ponce en el 2014.

Sobre lo futbolístico sostuvo que fue "espectacular". "Ese era mi equipo. Jugué en todas las posiciones: de nueve, de cinco… era el dueño de las pelotas paradas: tiro libre, córner y penales. Solo me faltó jugar de arquero, ja, ja, ja", apuntó.

Luego, dejó en claro las diferencias económicas con André Carrillo, que en esa temporada destacaba en el Sporting de Lisboa. "Jugué de todo. Me enfrenté a Carrillo, que estaba en un equipo grande. Él comía caviar y nosotros comíamos tierra. Estábamos a una hora, pero ni nos veíamos", agregó al podcast de 'La fe de Cuto'.

Luis Advíncula relató que no le pagaba su sueldo en el equipo luso, aunque recordó que el Hoffenheim de Alemania le pagaba una parte de su pago. "No nos pagaban. Nos bañábamos con toallas rotas, hacíamos olla común. Esos neg... venían a comer a mi casa. Yo tenía la suerte de que todavía pertenecía al equipo de Alemania y ellos me pagaban una parte. La plata que el club me debía hasta ahora no la veo, pero igual les cocinaba", culminó.

Al final de la temporada 2014-15, Advíncula se fue a jugar al Bursaspor de Turquía.