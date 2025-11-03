Luis Advíncula tras no ser convocado por Manuel Barreto: "No tengo el gusto de conocerlo"

Luis Advíncula volverá a estar alejado de la Selección Peruana. El jugador de Boca Juniors no será parte de los amistosos frente a Rusia y Chile que se jugarán en tierras rusas el 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

En esa línea, el 'Rayo' Advíncula fue consultado sobre qué piensa del entrenador interino de la bicolor, Manuel Barreto, que de momento no lo tiene en sus planes.

"Vi que lo pusieron al profe, yo no tengo el gusto de conocerlo, obviamente sé quién es. No tengo el gusto de hablar con él", señaló en entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en Enfocados.

"Creo que todos los que llegan a la selección van a llegar a sumar, porque no creo que lleguen con otra intención. Todos los que llegan a la selección, sean dirigentes, entrenadores y jugadores, llegan a sumar. Si lo han puesto de entrenador, es que le ven potencial y porque va a venir a sumar", agregó.

"Estamos en un proceso de reestructuración en la selección, el recambio no puede ser de una", puntualizó.

Destaca a Óscar Ibáñez

En cambio, Luis Advíncula llenó de elogios a Óscar Ibáñez por su paso en la Selección Peruana. "Muy bien. Del profesor solo puedo hablar cosas buenas. A mí y al grupo nos trató muy bien. Óscar 10 puntos, le tengo mucho cariño, y espero que le vaya muy bien en su carrera. Es un gran entrenador y lamentablemente la última foto es lo que queda", sostuvo.

El lateral derecho xeneize también dejó en claro que siempre estará apto para jugar en el combinado peruano. "Yo voy al día a día y al paso a paso. No te puedo decir en un futuro, ya dije lo que pienso de la selección. Siempre cuando mi selección me necesita voy a estar", comentó.

"No he pensado en el retiro del fútbol, ni he pensado en el retiro de la selección. Sé que está cerca, ya no tengo 25", culminó.