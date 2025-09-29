Xabi Alonso pasa la página tras la goleada sufrida ante Atlético de Madrid: "Estamos en Modo Champions"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Xabi Alonso, técnico de Real Madrid, aseguró que la derrota ante el Atlético de Madrid "ha dolido". Sin embargo, indicó que ahora se encuentran en "Modo Champions".

"Yo creo que tanto en la victoria como en la derrota, las sensaciones nos tienen que durar 24 horas, para bien o para mal", dijo en conferencia de prensa en el Estadio Central de Almaty.



"Mañana es un partido de Champions. No importa el rival. Queremos ganar. Tener un buen inicio es importante (...) Queremos empezar bien y no queremos dejarnos puntos importantes", complementó.



🎙️ @XabiAlonso 🎙️

📺 Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cómo jugará Real Madrid en Kazajistán?

En cuanto al esquema que presentará ante Kairat, dijo que en el medio campo -posiblemente- estará Jude Bellingham, de quien aseguró que "tiene muchas opciones" y que va a necesitar de todos. Además, insistió que el equipo "está en construcción", proceso que "no sabe cuánto va a durar".

Por último, consideró que la derrota de Kairat ante el Sporting de Lisboa "fue abultada", pero que tiene "una buena organización, un núcleo bien formado, con diferentes opciones en ataque, saben combinar bien y es un equipo directo"", finalizó.



¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Kairat Almaty en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido entre Real Madrid vs Kairat se disputará este martes 30 de septiembre en el Ortalyq stadıon de la ciudad de Almaty (Kazajistán). El recinto tiene capacidad para 11 828 espectadores.