Con el pie derecho: Marco Saravia debutó en Defensor con victoria en la liga uruguaya

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marco Saravia es parte, para lo que resta de temporada 2025, del Defensor Sporting. La semana pasada, el defensa central peruano fue presentado en su nuevo conjunto y se dio su esperado debut.

Resulta que el último lunes, Marco Saravia jugó su primer partido con la camiseta de Defensor Sporting en la liga uruguaya de primera división. Fue en la victoria 1-0 en condición de local sobre River Plate, en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2025 del fútbol charrúa de élite.

Su primer duelo con el cuadro violeta no fue como titular, sino más bien desde el banco de suplentes. El popular 'Faraón' Saravia ingresó en la segunda parte, a los 83 minutos, en reemplazo de Patricio Pacífico.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝘿𝙀𝙇 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝙊 ✋🏼



1️⃣ Defensor Sporting

0️⃣ River Plate



⚽️ G. De los Santos #SiempreTuerto pic.twitter.com/0nxBO0bgQ9 — Defensor Sporting (@DefensorSp) August 11, 2025

Marco Saravia ya juega en Defensor Sporting

El nivel del ahora exUniversitario de Deportes y Cusco FC fue aceptable, con la idea de mantener el cero en el arco de su conjunto.

Hay que tener en cuenta que el único tanto del encuentro llegó por medio del zaguero Guillermo de los Santos. El gol vio a los 31 minutos.

En tanto, con el 1-0 a su favor, el Defensor Sporting llega a los 3 puntos en la tabla de posiciones y de manera temporal se ubica en la octava casilla. Los que tienen puntaje perfecto (6) son Peñarol, Cerro Largo y Racing.

En la próxima jornada, el nuevo elenco de Marco Saravia -que es dirigido por el entrenador Ignacio Ithurralde- jugará fuera de casa frente al Racing, uno de los líderes.

Lo que fue la llegada de Marco Saravia a Defensor Sporting

"El defensor peruano Marco Saravia es nuevo jugador de Defensor Sporting. ¡Bienvenido al Tuerto, Marco! Puso la firma y se suma a la zaga Violeta. ¡Con todo, Faraón", fue lo que indicaron desde el cuadro de la ciudad de Montevideo.

Además, en este conjunto subieron imágenes del defensa junto al presidente Diego Franzini y el director deportivo Juan Ahuntchaín.

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.