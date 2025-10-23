Con Gallese titular: Orlando City cayó ante Chicago Fire y quedó eliminado rumbo a los playoffs de la MLS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pelearon hasta el final. Orlando City, elenco de los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartagena, quedó fuera de los playoffs de la MLS en la temporada 2025.

Y es que el Orlando City, que tuvo como titular al portero Pedro Gallese, perdió 3-1 a manos de Chicago Fire en condición de visitante en el tradicional Wild Card de la MLS. Este enfrentamiento dio un cupo a los playoffs, por lo que el cuadro del popular 'Pulpo' está eliminado y no tendrá actividad hasta la próxima campaña.

El 1-0 contra Orlando llegó por medio de Brian Gutiérrez a los 48 minutos, ni bien inició la segunda etapa en el SeatGeek Stadium.

Más adelante, la nueva ventaja a favor del cuadro del estado de Illinois vino gracias a Hugo Cuypers en el 56'. No todo quedó allí ya que el mismo jugador aumentó la cifra a los 67'.

El descuento para los dirigidos por el director técnico Óscar Pareja lo hizo Tyrese Spicer a los 89 minutos. No alcanzó y de esta manera el club que viste con indumentaria morada no pasó a los playoffs de la Conferencia Este.

En tanto, en lo que respecta al Wild Card de la Conferencia Oeste en la MLS, Portland Timbers pasó de etapa el ganarle 3-1 a Real Salt Lake en casa. Sus tantos fueron obra de Felipe Mora (doblete a los 24 y 35 minutos), mientras que Kamal Miller puso el tercero.

Así se jugarán los playoff de la MLS 2025

Conferencia Oeste

Llave 1: Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas

Llave 2: Los Angeles FC vs. Austin

Llave 3: Minnesota United vs. Seattle Sounders

Llave 4: San Diego FC vs. Porland Timbers (Ganador Wild Card)

Conferencia Este

Llave 5: FC Cincinnati vs. Columbus Crew

Llave 6: Inter Miami vs. Nashville FC

Llave 7: Charlotte FC vs. New York City

Llave 8: Philadelphia Union vs. Chicago Fire (Ganador Wild Card)