Con Gallese titular: Orlando City cayó ante Chicago Fire y quedó eliminado rumbo a los playoffs de la MLS

Orlando City aún no campeona en la MLS a lo largo de su historia. | Fuente: Orlando City SC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Orlando City no alcanzó los playoffs de la temporada 2025 de la MLS. Pedro Gallese jugó todo el partido contra Chicago Fire.

Pelearon hasta el final. Orlando City, elenco de los peruanos Pedro Gallese y Wilder Cartagena, quedó fuera de los playoffs de la MLS en la temporada 2025.

Y es que el Orlando City, que tuvo como titular al portero Pedro Gallese, perdió 3-1 a manos de Chicago Fire en condición de visitante en el tradicional Wild Card de la MLS. Este enfrentamiento dio un cupo a los playoffs, por lo que el cuadro del popular 'Pulpo' está eliminado y no tendrá actividad hasta la próxima campaña.

El 1-0 contra Orlando llegó por medio de Brian Gutiérrez a los 48 minutos, ni bien inició la segunda etapa en el SeatGeek Stadium.

Más adelante, la nueva ventaja a favor del cuadro del estado de Illinois vino gracias a Hugo Cuypers en el 56'. No todo quedó allí ya que el mismo jugador aumentó la cifra a los 67'.

El descuento para los dirigidos por el director técnico Óscar Pareja lo hizo Tyrese Spicer a los 89 minutos. No alcanzó y de esta manera el club que viste con indumentaria morada no pasó a los playoffs de la Conferencia Este.

En tanto, en lo que respecta al Wild Card de la Conferencia Oeste en la MLS, Portland Timbers pasó de etapa el ganarle 3-1 a Real Salt Lake en casa. Sus tantos fueron obra de Felipe Mora (doblete a los 24 y 35 minutos), mientras que Kamal Miller puso el tercero.

Así se jugarán los playoff de la MLS 2025

Conferencia Oeste

Llave 1: Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas

Llave 2: Los Angeles FC vs. Austin

Llave 3: Minnesota United vs. Seattle Sounders

Llave 4: San Diego FC vs. Porland Timbers (Ganador Wild Card)

Conferencia Este

Llave 5: FC Cincinnati vs. Columbus Crew

Llave 6: Inter Miami vs. Nashville FC

Llave 7: Charlotte FC vs. New York City

Llave 8: Philadelphia Union vs. Chicago Fire (Ganador Wild Card)

