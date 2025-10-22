Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO: partidazo en el Nacional por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 14 (pendiente) del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes (líder con 33 puntos) andan en racha y ganando sus próximos dos partidos del campeonato serán los flamantes tricampeones de la liga peruana de primera división. Así, los cremas salen con todo en su visita a Sporting Cristal (22 unidades), aunque los celestes no se guardan nada y queman una de sus últimas balas en el certamen.

De cara a este cotejo, por ejemplo, en Universitario no contarán con Andy Polo ni Jesús Castillo. Ambos jugadores del equipo de Jorge Fossati son ausencia por suspensión; el primero expulsión y el segundo debido a acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Universitario a la fecha 14 del Torneo Clausura?

Los rimenses vienen de ganarle 1-0 a Deportivo Garcilaso, mientras que la 'U' llega de vencer 2-1 a Ayacucho FC.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo en partido del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional (Lima). El recinto tiene una capacidad para 43,086 espectadores.

Por nuestros colores, por nuestro escudo 🩵

¡𝗣𝗢𝗥𝗤𝗨𝗘 𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗟𝗢 𝗧𝗘𝗡𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦ⵑ



Este jueves 23 el NaSCional tiene que ser una fiesta pintada de Celeste. ¡Que el aliento no cese antes, durante y después del… pic.twitter.com/TsWswwlOEr — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) October 17, 2025

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs Universitario en vivo por TV?

El partido de Sporting Cristal ante Universitario será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Universitario: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Catriel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.