Se dijeron de todo: Christian Cueva y un intenso cruce con el árbitro en partido de Emelec [VIDEO]

En medio de su posible salida de Emelec a fin de temporada, Christian Cueva sigue sumando minutos. El último miércoles jugó contra Guayaquil City, aunque no se habla precisamente de su desempeño.

Resulta que el volante peruano Christian Cueva entró en el segundo tiempo de la victoria 2-0 por penales de Emelec como visitante por la Copa de Ecuador 2025 y a los 64 minutos tuvo un fuerte cruce con el árbitro Oswaldo Contreras.

Las imágenes de la transmisión del partido captaron a Cueva decirse de todo con el referí. Tuvieron un intenso cara a cara y posteriormente el internacional con la Selección Peruana se alejó, diciéndole algo más.

Así fue el cruce de Christian Cueva con el árbitro en duelo de Emelec. | Fuente: D Sports

Christian Cueva clasificó, aunque falló un penal

Rápidamente, esto se volvió viral entre los fanáticos del bombillo en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con lo hecho por el equipo que dirige el DT Guillermo Duró, este pasó a las semifinales de la Copa Ecuador de la presente temporada.

Hay que tener en cuenta que, yendo a la tanda de penales, Christian Cueva falló su tiro desde los 12 pasos. Alfonso 'Fonchi' Barco sí estuvo fino y gracias a ello Emelec ya está dentro de la etapa de los cuatro mejores conjuntos.

En tanto, su rival saldrá del que sea ganador del cruce entre LDU Quito y Deportivo Cuenca. "El camino se construye día a día. Se forja con trabajo, entrega y pasión. Hoy damos un paso más en esta Copa Ecuador, con la mirada firme y el corazón azul. ¡Seguimos avanzando, paso a paso!", escribió el club.

¿Por qué se iría Christian Cueva de Emelec?

Por otra parte, la prensa internacional da cuenta de la razón por la que Christian Cueva ha decidido salir de Emelec de cara al final de la presente temporada.

"Tiene el mismo problema que todo Emelec. No cobra desde junio, al igual que todo el plantel incluido el cuerpo médico. Eso, sumado a un tema personal de volver a Perú, que tiene necesidad de estar más cerca de su familia", indicaron en De Una SF.