Espectacular atajada de Pedro Gallese nominada a la Mejor del Año en la MLS: ¿cómo votar por el peruano?

El peruano Pedro Gallese integra la lista de 15 arqueros que lucharán por quedarse con la mejor atajada del año en la MLS.

El arquero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, demuestra un buen desempeño en el pórtico del Orlando City. Por ello, una de sus atajadas está nominada a la Mejor del Año en la Major League Soccer (MLS) temporada 2025.

La gran jugada de Gallese sucedió en el triunfo de Orlando City por 4-1 ante Inter Miami, que no contó con Lionel Messi en el duelo que se efectuó el 10 de agosto pasado.

Cuando se jugaba el minuto 66, Luis Suárez controló el balón y ejecutó un fuerte remate desde la media cancha, pero cuando estaba a punto de celebrar, apareció el golero de 35 años con una tremenda atajada.

A través de sus redes sociales, Orlando City elogió a Pedro Gallese y pide a sus hinchas votar por su arquero que milita en el club desde el 2020.

"Desafiando la gravedad, desmintiendo a Suárez. Vota la parada de Pedro como la mejor del año", apuntó.

¿Cómo votar por Pedro Gallese?

Las votaciones solo serán hasta el día viernes 24 de octubre para votar por su favorito. Hacer click acá para votar por el peruano Pedro Gallese.

