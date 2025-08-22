Sporting Cristal vs. UTC: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo, en Lima (Perú). El partido corresponde a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Sporting Cristal se quedó sin el primer lugar del Clausura tras la exclusión de Binacional de la Liga1, al anularse todos los cotejos en este torneo del 'Poderoso del Sur', entre ellos el triunfo celeste el último fin de semana por 1-3 en Juliaca.

Pero los celestes pueden recuperar el liderato volviendo al Alberto Gallardo, donde marcha invicto. Irven Ávila es baja por suspensión y Paulo Autuori apostaría por la titularidad de Luis Abram ante un UTC que lucha por no caer en zona d descenso.

Sporting Cristal vs UTC: ¿cómo llegan a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Sporting Cristal visitó la semana anterior a Binacional (1-3), pero el resultado quedó anulado por la exclusión del club de Juliaca del torneo. Por su parte, UTC llega tras empatar 0-0 con Juan Pablo en Cajabamba.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Sporting Cristal ante el elenco cajamarquino de UTC está programado para el sábado 23 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo, en Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 18 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a la 1:00 p.m.

En México, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido Sporting Cristal vs UTC comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs UTC EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Sporting Cristal vs. UTC a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Sporting Cristal vs UTC: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Christofer Gonzales, Fernando Pacheco, Santiago González.

UTC: Diego Campos; Anthony Rosell, Piero Serra, José Luján, Roberto Villamarin; Luis Álvarez, Cristian Mejía, Juan Vega; Romir Balanta, Erinson Ramírez y Jarlin Quintero.

Sporting Cristal vs UTC: últimos resultados

10/08/2025 | Sporting Cristal 1-0 Melgar – Clausura

05/08/2025 | Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal – Clausura

30/07/2025 | Sporting Cristal 5-0 Sport Huancayo – Clausura