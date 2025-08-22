Premier League: Por la fecha 2 se enfrentarán Burnley y Sunderland

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Sunderland, que se jugará el sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Michael Salisbury.

Sunderland y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Sunderland

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 3 frente a Tottenham.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de un triunfo 3 a 0 frente a West Ham United.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

Michael Salisbury fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 4 Liverpool 3 1 1 0 0 2 18 Burnley 0 1 0 0 1 -3

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Manchester United: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Brentford: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

