Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Premier League: Por la fecha 2 se enfrentarán Burnley y Sunderland

Por la fecha 2 se enfrentarán Burnley y Sunderland
Por la fecha 2 se enfrentarán Burnley y Sunderland
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Sunderland, que se jugará el sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Michael Salisbury.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sunderland y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Sunderland

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 3 frente a Tottenham.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de un triunfo 3 a 0 frente a West Ham United.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

Michael Salisbury fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
4Liverpool311002
18Burnley01001-3

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Manchester United: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Brentford: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Horario Burnley y Sunderland, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Burnley Sunderland Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA