Paolo Guerrero a RPP sobre LDU: "Mi contrato acabó, no sé dónde estaré en el 2024"

Paolo Guerrero dio detalles sobre su futuro en el fútbol. El delantero peruano que cumplirá 40 años en enero, señaló que le gustaría continuar en LDU, pero ahora todo está en manos de los dirigentes del flamante campeón de la LigaPro 2023.

"Mi contrato venció en diciembre, lo que pase en 2024 no lo sé. Me encantaría por el trato que me dieron, por el cariño de los hinchas, mis compañeros y todo el entorno", aseguró Guerrero en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP.

"Es una decisión que los directivos tendrán que tomar. Me mantengo al margen viendo las propuestas. Estoy muy feliz por lo que se obtuvo y aprovechando las vacaciones", agregó.

"Por el momento, todo se lo dejo a mi representante. No puedo hablar de una liga en específico. Me encantaría quedarme en Liga por el trato que he recibido", apuntó.

Guerrero sobre Zubeldía

"Fue un placer trabajar con el 'profe' Zubeldía. Si se queda, pedirá que se quede todo el grupo. Mi anhelo es ganar la Copa Libertadores", señaló Guerrero sobre a su buena relación con el entrenador argentino Luis Zubeldía, quien lo pidió tras su salida de Racing Club.

Guerrero reveló una conversación con Zubeldía, que se iría del campeón ecuatoriano. "Hablé con él y me pidió que me quede. Espero que continúe. Si él se queda, yo también lo haré, porque sé que me quiere".

El exjugador de Bayern Munich, Hamburgo y Flamengo llegó en julio a LDU y ganó la Copa Sudamericana y la LigaPro de Ecuador.

