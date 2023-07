Paolo Guerrero no le cierra la puerta a ningún club: "Todos los mercados están abiertos para mí"

Paolo Guerrero, por el momento, no tiene equipo. A inicios de temporada fichó por Racing Club, pero la semana se desvinculó de este elenco por mutuo acuerdo.

La marcha de Paolo Guerrero de Racing se debió a la falta de minutos que le dio el director técnico Fernando Gago. Ahora, ya como agente libre, el popular 'Depredador' dio una entrevista a la prensa internacional en donde se manifestó respecto a su futuro como profesional a sus 39 años de edad.

"La verdad que no tuve ninguna oferta, por ejemplo, del fútbol chileno. Si preguntaron por mí, no hubo nada concreto. Para mí todos los mercados están abiertos y luego voy a tomar una decisión", le dijo Guerrero a De Fútbol Se Habla Así de Chile.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

En Racing, Paolo Guerrero marcó tres goles. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

La palabra del peruano Paolo Guerrero

En otro momento de la conversación, el también exdelantero del Flamengo, Corinthians, Internacional, Bayern Munich y Hamburgo fue consultado sobre el papel de Juan Reynoso como director técnico de la blanquirroja.

"Es la pimera vez que trabajo con él y se muestra muy abierto a todo. Esperemos que nos vayan bien en los partidos que vienen", añadió el atacante.

Por último, a Paolo Guerrero se le preguntó en concreto por las Eliminatorias al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La bicolor debuta en septiembre contra Paraguay en condición de visitante en Ciudad del Este.

"Todos los equipos se han preparado y hay nuevos jugadores. Se ha hecho una renovación. Todo va a ser muy peleado para llegar a la Copa del Mundo, sabiendo que Brasil y Argentina son los favoritos para estar", remarcó.

Por otra parte, el último lunes Paolo Guerrero comentó en ESPN sobre la supuesta chance de jugar en Alianza Lima.

"Era lo que yo quería (sobre el retiro en Alianza Lima), y siempre he dicho que quería retirarme en Alianza, siempre lo dije. En el 2022, me vinieron a buscar, me hicieron una propuesta, pero no estaba listo para ir. Yo no iba a firmar un contrato cuando tenía que pasar por muchos procesos", indicó.

NUESTROS PODCAST

¿Cuáles son los peligros de usar productos para bajar de peso?

El Dr. Elmer Huerta nos explica si existen efectos secundarios al consumir productos para bajar de peso.