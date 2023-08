Con Paolo Guerrero, LDU vs. Cuenca EN VIVO: ¿a qué hora empieza y por dónde verlo por Liga Pro de Ecuador?

LDU vs. Cuenca EN VIVO: se enfrentan este lunes 7 de agosto por la fecha 1 de la segunda ronda de la Liga Pro de Ecuador.

El partido está programado para la 7:00 p.m. en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, y será transmitido por la señal de GOLTV y Star+. También podrás seguir las incidencias y los goles por Rpp.pe.

Liga Deportiva Universitaria buscará, para la segunda ronda de la Liga Pro, sumar la mayor cantidad de puntos para tener chances de luchar por el título local.

Y para ello han puesto sus esperanzas en Paolo Guerrero. El delantero de 39 años llegó para esta segunda parte del año y, en dos partidos —un amistoso y otro por Copa Sudamericana— ya lleva dos goles.

"Me siento muy feliz, me han acogido muy bien, hay un gran grupo humano, estoy muy agradecido, me han hecho rápidamente adaptarme, me han dado la confianza, eso lo agradezco mucho, día a día trato de trabajar al máximo", indicó el atacante peruano luego del triunfo de LDU ante Ñublense por 1-0.

Deportivo Cuenca, por su parte, ha tenido una campaña irregular en el torneo ecuatoriano. De sus últimos cinco encuentros, ganó tres y perdió dos. Por ello, es fundamental sumar de a tres para empezar con pie derecho esta etapa de la Liga Pro.

LDU vs. Cuenca: horarios en el mundo

El encuentro entre LDU vs. Cuenca se jugará este lunes 7 de agosto a las 7:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son:

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 5:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 8:00 p.m.

¿Dónde ver LDU vs. Cuenca por la Liga Pro por TV?

El partido entre LDU vs. Cuenca será transmitido EN VIVO por la señal de GOLTV y Star+. También podrás seguir todas las incidencias del encuentro EN DIRECTO ONLINE RPP.pe.

