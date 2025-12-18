A falta de la firma: Deportivo Cali destacó el nivel de Pedro Gallese, su inminente nuevo portero

Pedro Gallese busca seguir en el fútbol del exterior. Así, el último miércoles, Deportivo Cali anunció que llegó a un principio de acuerdo con el arquero peruano para la temporada 2026.

En las próximas horas, Pedro Gallese pasará por los respectivos exámenes médicos y si todo procede de manera satisfactoria pondrá su firma con el Deportivo Cali para jugar la liga colombiana de primera división por primera ocasión a sus 35 años de edad.

Justamente, el cuadro caleño ha destacado las cualidades de Gallese. Más allá de anunciar el acuerdo con el arquero que actualmente es agente libre tras su salida de Orlando City, alabó su nivel bajo palos con una publicación en sus redes sociales oficiales.

El arquero peruano, referente y mundialista con su Selección 🇵🇪 en Rusia 2018, con sus actuaciones se ha destacado en las recientes temporadas de la MLS 🇺🇸 pic.twitter.com/VSOxv0T96C — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 17, 2025

Pedro Gallese, a solo una firma de Deportivo Cali

"Hace gala de sus reflejos con atajadas espectaculares. El arquero peruano, referente y mundialista con su selección en Rusia 2018, con sus actuaciones se ha destacado en las recientes temporadas de la MLS", indicaron.

La publicación del conjunto que viste con indumentaria blanca y verde fue acompañada de imágenes del popular 'Pulpo' con las camisetas de la bicolor y de Orlando City.

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones", fue lo que había mencionado previamente el Deportivo Cali en relación a la incorporación de Pedro Gallese.

Además, el club -vía comunicado- sostuvo que "en caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali".

La intención de Gallese siempre fue seguir en el extranjero

A inicios del mes de noviembre, Pedro Gallese había dicho que su plan era continuar como guardameta en el deporte rey del exterior.

"Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad es quedarme en el extranjero, pero si no aparece algo similar, obviamente no descarto volver al Perú", dijo previo a los amistosos ante Rusia y Chile en el continente europeo.