Se lució el 'Pulpo': Pedro Gallese evitó un gol cantado de Chile tras tremenda tapada en amistoso [VIDEO]

La Selección Peruana jugó de menos a más en el primer tiempo ante Chile en el amistoso en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia). La apertura en el marcador llegó gracias a un tanto de penal convertido por Alex Valera.

En el minuto 33, Valera tuvo una buena definición en su remate desde los doce pasos. Sin embargo, Chile estuvo a tiro del empate en la recta final del primer período.

Luego de un tiro de esquina de la bicolor, el combinado chileno realizó una rápido contragolpe hasta colocar a Alexander Aravena en posición de gol, pero cuando quiso anotar con un 'sombrerito', apareció Gallese para evitar el empate en el encuentro.

Chile se quedó con uno menos luego de la expulsión de Iván Román, que fue expulsado por la falta contra Valera en el área sureña.

La acción de Pedro Gallese de la Selección Peruana. | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs Chile: así arrancaron en partido amistoso

Perú: Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera.

Chile: Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Lautaro Millán; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.