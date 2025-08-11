Últimas Noticias
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Recibe fuerte ovación: Pedro Gallese se luce y evita con tremenda atajada un golazo de Luis Suárez desde media cancha

Pedro Gallese destacó en el triunfo de Orlando City ante Inter Miami.
Pedro Gallese destacó en el triunfo de Orlando City ante Inter Miami. | Fuente: Instagram Pedro Gallese - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Orlando City destacó a Pedro Gallese tras goleada sobre Inter Miami, que no tuvo en acción a Lionel Messi.

Sin Lionel Messi, Inter Miami perdió 4-1 ante Orlando City de Pedro Gallese, correspondiente a la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). El arquero peruano tuvo una buena actuación en el denominado clásico del sol.

Cuando se jugaba el minuto 66, Luis Suárez controló el balón y ejecutó un fuerte remate desde la media cancha, pero cuando estaba a punto de celebrar, apareció el golero de la Selección Peruana con una tremenda atajada.

Gallese, 35 años, evitó el golazo de Suárez con una gran estirada que provocó los aplausos de la hinchada de Orlando City, que al mismo tiempo lo ovacionaron por su destacada actuación en el Inter&Co Stadium.

A través de sus redes sociales, Orlando City elogió a Pedro Gallese. "Este pulpo puede volar", fue el breve comentario.

¿En qué lugar se ubica Orlando City?

Esta abultada derrota deja al equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano como sexto de la Conferencia Este con 42 puntos en 23 encuentros. El Philadelphia Union es el líder de esa conferencia con 51 puntos en 26 partidos.

Por su parte, el Orlando City, que ya había vencido a los de rosa en mayo por 0-3, adelantó al Inter Miami y ahora es cuarto del Este con 44 puntos en 26 encuentros.

