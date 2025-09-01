Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Una de las atajadas del año: Pedro Gallese se lució con un 'tapadón' en la Leagues Cup [VIDEO]

Pedro Gallese tiene contrato en Orlando City hasta fines de 2025.
Pedro Gallese tiene contrato en Orlando City hasta fines de 2025. | Fuente: Apple TV
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Si bien Orlando City perdió el tercer puesto de la Leagues Cup ante Los Angeles Galaxy, Pedro Gallese destacó con una sensacional acción.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El buen nivel de Pedro Gallese llevó a Orlando City a jugar las semifinales de la Leagues Cup, pero en esta última instancia cayó a manos del Inter Miami de Lionel Messi.

Es de esta manera que el Orlando City jugó por el tercer puesto de la Leagues Cup el último domingo contra Los Angeles Galaxy. Pedro Gallese fue titular y si bien su conjunto se quedó con las ganas de alcanzar el podio al perder 2-1, el guardameta peruano tuvo una destacada actuación en el elenco morado.

A los 82 minutos, Gallese se lució con una espectacular atajada la cual evitó que su elenco sea vencido por tercera vez en el partido.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
La atajada de Pedro Gallese que se volvió viral.
La atajada de Pedro Gallese que se volvió viral. | Fuente: Apple TV

Pedro Gallese da que hablar

Joseph Paintsil envió centro por el sector izquierdo y el mismo dio en uno de los postes de la portería del cuadro que dirige el entrenador colombiano Óscar Pareja.

El 'Pulpo', con pasado en Alianza Lima e internacional con la Selección Peruana, se estiró y no pudo tocar el balón. De inmediato, el japonés Miki Yamane remató en el rebote.

La capacidad de reacción de Pedro Gallese ante el tiro fue tal que su atajada se dio con su cuerpo dentro de su propio arco. Con la mano derecha, el peruano brilló y sacó el peligro de su portería.

"Gallese con una atajada top. No puedo evitar ver esto otra vez (en la repetición). Esta reacción es increíble", fue lo que dijeron en los comentarios de la transmisión oficial por TV en Apple TV.

El presente de Pedro Gallese

Por otra parte, hay que tener en cuenta que Pedro Gallese fue convocado por el entrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, de cara a lo que será la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La blanquirroja, penúltima en la tabla de posiciones con 12 puntos, visita a Uruguay este jueves 4 de septiembre y posteriormente recibe en Lima a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Pedro Gallese Orlando City Leagues Cup Videos más vistos

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA