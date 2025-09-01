Una de las atajadas del año: Pedro Gallese se lució con un 'tapadón' en la Leagues Cup [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El buen nivel de Pedro Gallese llevó a Orlando City a jugar las semifinales de la Leagues Cup, pero en esta última instancia cayó a manos del Inter Miami de Lionel Messi.

Es de esta manera que el Orlando City jugó por el tercer puesto de la Leagues Cup el último domingo contra Los Angeles Galaxy. Pedro Gallese fue titular y si bien su conjunto se quedó con las ganas de alcanzar el podio al perder 2-1, el guardameta peruano tuvo una destacada actuación en el elenco morado.

A los 82 minutos, Gallese se lució con una espectacular atajada la cual evitó que su elenco sea vencido por tercera vez en el partido.

La atajada de Pedro Gallese que se volvió viral. | Fuente: Apple TV

Pedro Gallese da que hablar

Joseph Paintsil envió centro por el sector izquierdo y el mismo dio en uno de los postes de la portería del cuadro que dirige el entrenador colombiano Óscar Pareja.

El 'Pulpo', con pasado en Alianza Lima e internacional con la Selección Peruana, se estiró y no pudo tocar el balón. De inmediato, el japonés Miki Yamane remató en el rebote.

La capacidad de reacción de Pedro Gallese ante el tiro fue tal que su atajada se dio con su cuerpo dentro de su propio arco. Con la mano derecha, el peruano brilló y sacó el peligro de su portería.

"Gallese con una atajada top. No puedo evitar ver esto otra vez (en la repetición). Esta reacción es increíble", fue lo que dijeron en los comentarios de la transmisión oficial por TV en Apple TV.

El presente de Pedro Gallese

Por otra parte, hay que tener en cuenta que Pedro Gallese fue convocado por el entrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, de cara a lo que será la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La blanquirroja, penúltima en la tabla de posiciones con 12 puntos, visita a Uruguay este jueves 4 de septiembre y posteriormente recibe en Lima a Paraguay el martes 9 del mismo mes.