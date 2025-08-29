En Pumas empiezan a despedirse de Piero Quispe: "Le deseo lo mejor, tiene que madurar en muchas cosas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piero Quispe apunta a salir de Pumas. El volante nacional, con pasado en Universitario, se perfila a firmar por el Sydney FC, como reporta la prensa internacional este viernes.

Este domingo, el Pumas UNAM recibe al Atlas por una nueva jornada del Apertura 2025 de la Liga MX y en la previa uno de los jugadores del elenco felino fue consultado -en conferencia de prensa- en relación a la inminente marcha del mediocampista peruano Piero Quispe.

"De mi parte, sobre la posible salida de Quispe, aún no es oficial y no sabemos qué vaya a pasar con él. Lo que sí no podríamos dudar es de su capacidad como jugador y persona", sostuvo el panameño Adalberto Carrasquilla.

Lo que se dice de Piero Quispe en Pumas

Luego, comentó cómo ha sido la relación personal con el peruano desde su llegada al cuadro felino en la liga mexicana.

"Me llevo muy bien con él. Siempre le deseo lo mejor acá, o si le toca ir a otro lugar, que siga creciendo y mejorando como futbolista porque le queda mucha carrera por delante. Tiene que madurar en muchas cosas. Sabemos que es un jugador importante", destacó.

Por último, pero no menos importante, sostuvo que en todo momento buscó aconsejarle a Piero Quispe, quien es internacional con la Selección Peruana.

"La decisión que tomé la directiva o él, que lleguen a un acuerdo. Él está contento acá y es algo que no está en mis manos. Le deseo lo mejor. Siempre que uno conoce compañeros y los aprecia, en este caso siempre hablo para aconsejarle", agregó.

Piero Quispe apunta a irse a Australia

Según remarca el periodista argentino César Luis Merlo, experto en el mundo de fichajes de jugadores sudamericanos, está todo casi hecho entre Pumas UNAM y el elenco de Sydney FC para el arribo de Piero Quispe al fútbol del país en mención.

En tanto, se añade que el pacto entre los dos clubes es por un préstamo y con opción de compra.