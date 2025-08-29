Cristiano Ronaldo alcanza los 940 goles en su carrera y se acerca a los 1000 tras triunfo de Al Nassr

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al Nassr empezó con el pie derecho la liga de Arabia Saudita. Este viernes, goleó 5-0 a Al Taawon con una gran demostración del equipo dirigido por Jorge Jesus y capitaneado por la estrella mundial Cristiano Ronaldo.

El nuevo refuerzo, el portugués Joao Félix, mostró su hambre de gol y con un triplete inclinó la balanza a favor de Al Nassr. Además, anotó otro de los jales del equipo: el francés Kingsley Coman.

Cristiano también apareció en escena para colocar su cuota goleadora, ya que en el minuto 54 se paró al frente de balón para anotar de penal en la portería del cuadro visitante.

Con este tanto, Cristiano alcanzó los 940 goles oficiales. Esto significa que solo le resta 60 tantos para ser el primer futbolista en sumar 1000 goles en su carrera.

Cristiano llegó a los 940 goles

CR7 agrandó su leyenda tras alcanzar los 940 goles en su carrera en la lucha por ser el máximo goleador del fútbol mundial en la historia. Sus tantos son repartidos así: Sporting de Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101), Al Nassr (101) y Selección de Portugal (136).

GOL DE CRISTIANO RONALDO!!!



940 GOLES!!!! 🐐🐐🐐🐐🐐🐐



EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!



pic.twitter.com/K6DnXOCaqN — MT2 (@madrid_total2) August 29, 2025

Al Nassr vs Al Taawon: así arrancaron en duelo

Al Nassr: Nawaf, Boushal, Simakan, Iñigo Martínez, Ayman, Ángelo, Brozovic, Joao Felix, Coman, Mané y Cristiano Ronaldo.

Al Taawon: Atiah, Mahzari, Girotto, Al Ahmad, Rivas, Hawsawi, Flavio, El Mahdioui, Al Kuwaykibi, Martínez y Barrow.