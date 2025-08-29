Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Alianza Universidad vs. Los Chankas: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 6 del Clausura?

Alianza Universidad vs. Los Chankas: ¿dónde ver EN VIVO por el Clausura 2025?
Alianza Universidad vs. Los Chankas: ¿dónde ver EN VIVO por el Clausura 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En Huánuco, Alianza Universidad se mide a Los Chankas en partido pendiente por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Alianza Universidad vs. Los Chankas EN VIVO: se enfrentan este sábado 30 de agosto en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El partido corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Por el partido pendiente de la sexta jornada, se ponen al día Alianza Universidad y Los Chankas. El equipo local, dirigido por Roberto Mosquera, en su última presentación logró una victoria clave como visitante en Cutervo, lo que los acerca a salir de la zona de descenso.

Ahora, el Alianza UDH recibirá a un Los Chankas que no está complicado con la permanencia, pero que para tener posibilidades de clasificación a la Copa Sudamericana le urge entrar en racha de victorias.

Alianza Universidad vs Los Chankas: ¿cómo llegan al partido pendiente en el Torneo Clausura 2025?

En la pasada jornada por el Torneo Clausura, Alianza Universidad logró un triunfo a domicilio por 1-2 sobre Comerciantes Unidos. Por su parte, Los Chankas llega a esta contienda tras imponerse 2-1 a Sport Boys en Andahuaylas.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Universidad vs Los Chankas EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza Universidad ante el elenco andahuaylino de Los Chankas está programado para el sábado 30 de agosto en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs Los Chankas EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 2:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 4:00 p.m.
  • En España, el partido entre Alianza Universidad vs. Los Chankas comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Universidad vs Los Chankas EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Alianza Universidad vs Los Chankas: alineaciones posibles

Alianza Universidad: Ítalo Espinoza; Aldair Perleche, Paolo Fuentes, Otavio Gut, Jesús Mendieta; Alex Gómez, Carlos Ascues, Omar Vásquez, Marcos Lliuya; Joffré Escobar y Yorleys Mena.

Los Chankas: Hairo Camacho; David Gonzáles, Ederson Mogollon, Héctor González, Jorge Palomino, Ayrthon Quintana; Jordan Guivin, Adrian Quiroz, José Manzaneda; Oshiro Takeushi y Pablo Bueno.

Alianza Universidad vs Los Chankas: últimos resultados

  • 23/08/2025 | Los Chankas 2-1 Sport Boys – Clausura
  • 10/08/2025 | Los Chankas 3-2 Atlético Grau – Clausura
  • 04/08/2025 | Cienciano 3-0 Los Chankas – Clausura

  • 23/08/2025 | Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad – Clausura
  • 11/08/2025 | Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Universidad – Clausura
  • 05/08/2025 | Alianza Universidad 0-2 Universitario – Clausura

Tags
Alianza Universidad Los Chankas Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano

