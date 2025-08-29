"Hay acuerdo": Piero Quispe y el equipo australiano que está a punto de ficharlo procedente de Pumas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Novedades en el futuro de Piero Quispe. Y es que el volante peruano está cerca de convertirse en el flamante fichaje del Sydney FC, uno de los elencos más tradicionales de la liga australiana de primera división.

Según remarca el periodista argentino César Luis Merlo, experto en el mundo de fichajes de jugadores sudamericanos, está todo casi hecho entre Pumas UNAM y el elenco de Sydney FC para el arribo de Piero Quispe al fútbol del país en mención.

El club mexicano "tiene un acuerdo de palabra y Quispe arregló su salida al Sydney, en un préstamo por un año", es lo que indica Merlo.

Piero Quispe apunta a firmar por el Sydney FC

Además, se añade que el pacto entre los dos clubes es por un préstamo y con opción de compra.

En tanto, se espera que el también exvolante de Universitario de Deportes viaje a territorio australiano y pase por los respectivos exámenes médicos. Pasado ello, se hará el anuncio oficial de su fichaje.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de los últimos días, desde la prensa mexicana se reportó que Pumas quiso darle salida a Piero Quispe para copar su plaza de entranjero con un nuevo centrodelantero.

"Hay dos ofertas por el mediocampista peruano. Desde el entorno del jugador nos mencionan que es probable que hayan novedades. Va por buen camino su salida en las negociaciones. Al jugador no se le ha forzado salir ni él ha puesto complicaciones. Va por buen puerto", indicaron, por ejemplo, desde Récord.

El Sydney FC, inminente nuevo club de Piero Quispe

Este conjunto fue fundado en el año 2004 y hasta el momento ha ganado cinco veces la A-League Men, primera división del fútbol australiano. En los años 2015 y 2021 quedó en el segundo lugar.

Hay que tener en cuenta que en Sydney FC, en su actual plantel, juega el brasilero Douglas Costa y que en su momento pasó por allí el crack italiano Alessandro del Piero. En la pasada temporada quedó en el séptimo puesto de la tabla de posiciones.