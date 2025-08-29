Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

"Hay acuerdo": Piero Quispe y el equipo australiano que está a punto de ficharlo procedente de Pumas

Piero Quispe fue campeón de la Liga1 con Universitario.
Piero Quispe fue campeón de la Liga1 con Universitario. | Fuente: Pumas UNAM
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa internacional da cuenta del equipo de Australia que está a detalles de fichar al peruano Piero Quispe.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Novedades en el futuro de Piero Quispe. Y es que el volante peruano está cerca de convertirse en el flamante fichaje del Sydney FC, uno de los elencos más tradicionales de la liga australiana de primera división.

Según remarca el periodista argentino César Luis Merlo, experto en el mundo de fichajes de jugadores sudamericanos, está todo casi hecho entre Pumas UNAM y el elenco de Sydney FC para el arribo de Piero Quispe al fútbol del país en mención.

El club mexicano "tiene un acuerdo de palabra y Quispe arregló su salida al Sydney, en un préstamo por un año", es lo que indica Merlo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Piero Quispe apunta a firmar por el Sydney FC

Además, se añade que el pacto entre los dos clubes es por un préstamo y con opción de compra.

En tanto, se espera que el también exvolante de Universitario de Deportes viaje a territorio australiano y pase por los respectivos exámenes médicos. Pasado ello, se hará el anuncio oficial de su fichaje.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de los últimos días, desde la prensa mexicana se reportó que Pumas quiso darle salida a Piero Quispe para copar su plaza de entranjero con un nuevo centrodelantero.

"Hay dos ofertas por el mediocampista peruano. Desde el entorno del jugador nos mencionan que es probable que hayan novedades. Va por buen camino su salida en las negociaciones. Al jugador no se le ha forzado salir ni él ha puesto complicaciones. Va por buen puerto", indicaron, por ejemplo, desde Récord.

El Sydney FC, inminente nuevo club de Piero Quispe

Este conjunto fue fundado en el año 2004 y hasta el momento ha ganado cinco veces la A-League Men, primera división del fútbol australiano. En los años 2015 y 2021 quedó en el segundo lugar.

Hay que tener en cuenta que en Sydney FC, en su actual plantel, juega el brasilero Douglas Costa y que en su momento pasó por allí el crack italiano Alessandro del Piero. En la pasada temporada quedó en el séptimo puesto de la tabla de posiciones.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Piero Quispe Fichajes Pumas UNAM

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA