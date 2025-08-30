Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Liga MX: Pumas UNAM y Atlas se encuentran en la fecha 7

Pumas UNAM y Atlas se encuentran en la fecha 7
Pumas UNAM y Atlas se encuentran en la fecha 7
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pumas UNAM vs Atlas. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por Martín Molina Astorga.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pumas UNAM y Atlas se enfrentan mañana, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario. El partido corresponde a la fecha 7 de la Liga MX.

Así llegan Pumas UNAM y Atlas

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Olímpico Universitario.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

En la jornada previa, Pumas UNAM igualó 0-0 el juego ante Puebla. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas llega a este encuentro con una derrota ante Club América por 2 a 4. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 16.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Martín Molina Astorga.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1876018
2Club América1464207
3Cruz Azul1464206
12Pumas UNAM66132-2
15Atlas56123-6

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs Mazatlán: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tigres: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs FC Juárez: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Chivas: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs Santos Laguna: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mazatlán: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tigres: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Necaxa: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs FC Juárez: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Atlas, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Pumas UNAM Atlas Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA