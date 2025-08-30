Liga MX: Pumas UNAM y Atlas se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pumas UNAM vs Atlas. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por Martín Molina Astorga.

Pumas UNAM y Atlas se enfrentan mañana, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario. El partido corresponde a la fecha 7 de la Liga MX.

Así llegan Pumas UNAM y Atlas

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Olímpico Universitario.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

En la jornada previa, Pumas UNAM igualó 0-0 el juego ante Puebla. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas llega a este encuentro con una derrota ante Club América por 2 a 4. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 16.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Martín Molina Astorga.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 18 7 6 0 1 8 2 Club América 14 6 4 2 0 7 3 Cruz Azul 14 6 4 2 0 6 12 Pumas UNAM 6 6 1 3 2 -2 15 Atlas 5 6 1 2 3 -6

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Mazatlán: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigres: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs FC Juárez: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chivas: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Santos Laguna: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mazatlán: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigres: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Necaxa: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs FC Juárez: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

