Calor peruano: Piero Quispe recibió la visita de fanáticos en el Sydney FC [VIDEO]

Piero Quispe espera alcanzar el éxito con la camiseta de Sydney FC en la liga australiana de primera división. La temporada de la A-League Men ya empezó y el volante peruano suma minutos.

A la espera de su nuevo partido este fin de semana, Piero Quispe se entrena con sus compañeros y, además, recibió una visita de parte de sus compatriotas en Sydney. Y es que el elenco celeste compartió imágenes en redes sociales en donde el mediocampista tuvo un amistoso momento con un grupo de hinchas.

En el video se observa a Quispe firmando también camisetas de la Selección Peruana, además de posar para tomarse fotografías con los fanáticos.

Piero Quispe, una de las caras en Sydney FC

"Algunos peruanos locales acudieron al entrenamiento para conocer a Piero Quispe antes de su primer partido en casa el sábado por la noche en el Leichhardt Oval", indicaron.

Incluso, se dejó ver a una hincha que lució la camiseta de Universitario de Deportes, exelenco del internacional con la Selección Peruana.

De otro lado, este sábado 25 de octubre a las 3:35 a.m. hora peruana, el equipo que dirige Ufuk Talay va a jugar en condición de local ante Central Coast Mariners por la segunda jornada de la liga australiana. En el rival, por ejemplo, juega el portero Andrew Redmayne, quien fue parte del repechaje a Qatar 2022 frente a la bicolor.



Hay que tener en cuenta, además, que el Sydney FC perdió 1-0 contra Adelaide United en lo que fue la primera fecha de la A-League Men en su temporada 2025-26.

En ese cotejo, el volante peruano Piero Quispe fue titular y jugó en su conjunto hasta los 80 minutos (reemplazado por su compañero Pat Wood). Tiene una nueva chance para que su club sume su primer triunfo en la campaña.