Lo ponen como figura: el Sydney FC le puso un peculiar apodo a Piero Quispe por su fichaje

Nueva aventura. Piero Quispe salió en condición de préstamo de Pumas UNAM y ya es el flamante fichaje del Sydney FC, uno de los cuadros más tradicionales en la liga australiana de primera división.

A Piero Quispe le dieron la bienvenida en la tienda de Sydney FC, en donde apunta a ser titular. Es más, el también exjugador de Universitario de Deportes cuenta con un nuevo apodo en el conjunto en el que va a ser dirigido por el director técnico Ufuk Talay.

"El Príncipe Inca. The Inca Prince", fue lo que le dijeron a Quispe en las redes sociales de este elenco. La publicación fue acompañada de imágenes del mediocampista con la camiseta de la Selección Peruana.

La palabra de Piero Quispe en Sydney FC

El volante, quien jugará fuera del continente americano por primera vez, llega al tercer equipo en su carrera profesional.

Al ser anunciado, tuvo palabras para lo que será una experiencia más en el deporte rey a sus 24 años.

"Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad, pasión al equipo y haré que nuestros seguidores se sientan orgullosos", dijo Piero Quispe.

Hay que tener en cuenta que su contrato es por una temporada a modo de cesión. Además, en la tienda del Sydney tienen la opción de compra al finalizar el vínculo con el futbolista peruano.

El presente del nuevo club de Quispe

Por otra parte, el primer plantel del Sydney FC se encuentra en plena pretemporada bajo las órdenes del director técnico Ufuk Talay.

Se espera que Piero Quispe se sume a los trabajos en los próximos días. El volante no es parte de la convocatoria de la Selección Peruana para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.