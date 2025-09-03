Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Lo ponen como figura: el Sydney FC le puso un peculiar apodo a Piero Quispe por su fichaje

El contrato de Piero Quispe en Sydney es por una temporada.
El contrato de Piero Quispe en Sydney es por una temporada. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Por medio de sus redes sociales, en el Sydney FC empiezan a destacar la presencia del peruano Piero Quispe.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nueva aventura. Piero Quispe salió en condición de préstamo de Pumas UNAM y ya es el flamante fichaje del Sydney FC, uno de los cuadros más tradicionales en la liga australiana de primera división.

A Piero Quispe le dieron la bienvenida en la tienda de Sydney FC, en donde apunta a ser titular. Es más, el también exjugador de Universitario de Deportes cuenta con un nuevo apodo en el conjunto en el que va a ser dirigido por el director técnico Ufuk Talay.

"El Príncipe Inca. The Inca Prince", fue lo que le dijeron a Quispe en las redes sociales de este elenco. La publicación fue acompañada de imágenes del mediocampista con la camiseta de la Selección Peruana.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

La palabra de Piero Quispe en Sydney FC

El volante, quien jugará fuera del continente americano por primera vez, llega al tercer equipo en su carrera profesional.

Al ser anunciado, tuvo palabras para lo que será una experiencia más en el deporte rey a sus 24 años.

"Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad, pasión al equipo y haré que nuestros seguidores se sientan orgullosos", dijo Piero Quispe.

Hay que tener en cuenta que su contrato es por una temporada a modo de cesión. Además, en la tienda del Sydney tienen la opción de compra al finalizar el vínculo con el futbolista peruano.

El presente del nuevo club de Quispe

Por otra parte, el primer plantel del Sydney FC se encuentra en plena pretemporada bajo las órdenes del director técnico Ufuk Talay.

Se espera que Piero Quispe se sume a los trabajos en los próximos días. El volante no es parte de la convocatoria de la Selección Peruana para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Piero Quispe Sydney FC

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA