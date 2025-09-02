Piero Quispe tras fichar por Sydney FC: "Quiero hacer historia en Australia, tal como lo hice en Perú"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piero Quispe comenzará una nueva etapa en su carrera tras convertirse oficialmente en nuevo jugador del Sydney FC de la primera división de Australia. El volante será el primer peruano en competir en la A-League.

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia”, señaló Piero Quispe a la página web del club.

En 21 temporadas desde que se fundó la A-League, el club con más títulos es el Sydney FC (5), no obstante, no levanta el trofeo desde el curso 2019-20. En el último torneo quedó en la sétima casilla.

Sydney FC, nuevo club de Piero Quispe

El Sydney FC será el tercer club profesional en la carrera de Piero Quispe. El jugador de 24 años pasó por Universitario de Deportes, donde fue campeón en 2023. Tras ello llegó al Pumas mexicano, que lo cede a préstamo al elenco australiano por un curso con opción de compra.

"Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad, pasión al equipo y haré que nuestros seguidores se sientan orgullosos”, indicó.

"No puedo esperar para llegar y comenzar este próximo capítulo de mi carrera en Australia", dijo Piero Quispe, quien también tiene 12 partidos con la Selección Peruana.

Piero Quispe is Sky Blue 🇵🇪🔷 pic.twitter.com/325iNsBBAI — Sydney FC (@SydneyFC) September 2, 2025

Piero Quispe utilizará el dorsal 7 en su nuevo club, que no tiene competiciones internacionales para esta campaña y que ya quedó eliminado de la Australia Cup antes de la llegada del peruano. Así, todo se centrará en la A-League, que arrancará en octubre.

“Traer a un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC, en su mejor momento, es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado a una edad temprana que puede ser el mejor de su liga”, declaró Ufuk Talay, su nuevo entrenador.

En el Sydney FC, el mediocampista ofensivo compartirá en el vestuario con el brasileño Douglas Costa, quien desde el año pasado es parte de la institución. El extremo ha sido seleccionado nacional y también jugó en clubes como el Bayern Munich y la Juventus.