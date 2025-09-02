Ya es sky blue: Piero Quispe fue anunciado oficialmente por el Sydney FC de Australia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya es de los sky blues. El Sydney FC de la primera división de Australia anunció oficialmente este martes al peruano Piero Quispe como su nuevo fichaje para la temporada 2025-2026.

“Hemos fichado al internacional peruano de 24 años Piero Quispe, cedido por Pumas UNAM para la temporada 2025-26”, dio a conocer el conjunto oceánico a través de sus redes sociales.

Piero Quispe llega al tercer club de su carrera profesional, tras sus etapas en Universitario de Deportes de Perú y el Pumas UNAM mexicano, quien lo cede a préstamo al Sydney FC, pero que tendrá la opción de adquirir de forma permanente su pase cuando se complete la cesión.

Piero Quispe inicia una nueva etapa en Australia

Durante el 2025, el volante jugó 33 partidos con Pumas entre sus diversas competiciones, sin embargo, no ofrecer un rendimiento consistente de acuerdo a lo esperado por un refuerzo llevó al elenco felino a prescindir de él en su plantilla.

“Traer a un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC, en su mejor momento, es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado a una edad temprana que puede ser el mejor de su liga”, declaró Ufuk Talay, quien será su nuevo entrenador.

La A-League, como se denomina la liga de Australia, tiene 21 años de fundación, siendo el Sydney FC el cuadro más laureado, aunque no consiga el título desde la campaña 2019-20.

“Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y una mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear defensas y entusiasmar a nuestros fanáticos, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros”, aseguró el estratega sobre Piero Quispe.

Piero Quispe, el más valioso de la liga de Australia

De acuerdo con el portal Transfermarkt, Piero Quispe tiene una valoración de mercado de 2.5 millones de euros, lo que lo convierte en el jugador con más alta ficha de la A-League.

El mediocampista, según el citado medio, supera al brasileño Douglas Costa, con quien compartirá en las filas del Sydney FC. El extremo que pasó por Bayern Munich y Juventus está cotizado en 650 mil euros.

En el segundo lugar, detrás de Quispe, como jugador más valioso aparece el defensa Marcel Tisserand (1.5 millones de euros), de nacionalidad congoleña, fichado para este curso por el Sydney FC.

Piero Quispe, quien llevará el dorsal 7 en su nuevo elenco, se alistará para debutar en la A-League, desde la tercera semana de octubre.