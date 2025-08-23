Liga MX: Puebla busca retomar el camino y salir del fondo de la tabla

Toda la previa del duelo entre Pumas UNAM y Puebla. El partido se jugará en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Iván López Sánchez.

Desde las 18:00 horas, Pumas UNAM y Puebla se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas UNAM y Puebla

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

En su visita anterior, Pumas UNAM empató por 1 con Toluca FC. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

A Puebla no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Atl. de San Luis. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 4 goles a favor y ha recibido 14 en contra.

Puebla no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Pumas UNAM.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PG - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Iván López Sánchez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 5 4 0 1 6 2 CF Monterrey 12 5 4 0 1 3 3 Cruz Azul 11 5 3 2 0 5 14 Pumas UNAM 5 5 1 2 2 -2 18 Puebla 3 5 1 0 4 -10

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 7: vs Atlas: 31 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mazatlán: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigres: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs FC Juárez: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 7: vs CF Monterrey: 30 de agosto - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toluca FC: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Necaxa: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pachuca: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Chivas: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

