¿Piero Quispe? Con la bandera peruana de fondo: Sydney FC reveló que "mañana" presentará su nueva contratación

Todo listo. Sydney FC anunció que el día de "mañana" anunciará a su nuevo fichaje, el volante peruano Piero Quispe.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cuadro australiano mostró algunos paisajes del Perú, acompañada de la bandera.

Y si bien no dio el nombre del futbolista nacional, la información que se maneja desde Perú y México es que el futbolista en mención es Piero Quispe, quien llegará al cuadro australiano en calidad de préstamos por los próximos nueve meses.