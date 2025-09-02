¿Piero Quispe? Con la bandera peruana de fondo: Sydney FC reveló que "mañana" presentará su nueva contratación

Sydney FC publicó un video anunciado que "mañana" será presentado su nueva contratación de nacionalidad peruana.
Todo listo. Sydney FC anunció que el día de "mañana" anunciará a su nuevo fichaje, el volante peruano Piero Quispe.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el cuadro australiano mostró algunos paisajes del Perú, acompañada de la bandera.
Y si bien no dio el nombre del futbolista nacional, la información que se maneja desde Perú y México es que el futbolista en mención es Piero Quispe, quien llegará al cuadro australiano en calidad de préstamos por los próximos nueve meses.