"Es fútbol amateur": Carlos Galván arremetió contra Piero Quispe previo a su fichaje por Sydney FC de Australia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La inminente llegada de Piero Quispe al Sydney FC de la liga de Australia da que hablar en el fútbol peruano, como es el caso del exfutbolista de Universitario de Deportes, Carlos Galván, que dejó en claro que no aprueba el fichaje.

“Quispe nada más se va a ir a jugar con los canguros. Lo perdemos. Es fútbol amateur”, comentó en el programa de YouTube, ‘A Presión Radio’.

“¿Cuál fue el fin de decir que lo quería Rosario Central o Newell’s? Inflar el precio del jugador. Una cosa es jugar en la MLS y otra que te quieran desde el fútbol argentino o brasilero. No lo quería ni su mamá“, agregó sobre Quispe.

Galván, además, continuó con su dura crítica por la decisión de Quispe y afirmó que “yo tenía más goles en la ‘U’. ¿Yo a Australia? Con 38 años".

Recordemos, que el exjugador de Universitario no pudo destacar en los Pumas de México, que decidió su salida de cara a fichar a otro jugador extranjero.

Piero Quispe se convertirá en el más cotizado en Australia

Ante su llegada a Sydney, Piero Quispe se colocará como el futbolista más cotizado de la liga de Australia, según el portal Transfermarkt. Tiene un valor de mercado de 2.5 millones de euros.

Piero Quispe deja el fútbol mexicano

Piero Quispe cambiará de equipo. A pesar de ya estar en marcha la temporada en México, en Pumas UNAM decidieron que tenían que dejar libre la plaza de uno de sus futbolistas extranjeros para concretar otro refuerzo y el elegido fue el volante peruano.

El club al que llegará el futbolista de 24 años es el Sydney FC de la liga de Australia. El periodista César Luis Merlo detalló que ya está todo acordado para su salida en condición de préstamo hasta el final de la siguiente temporada.

En lo que va del 2025, Piero Quispe a jugado 33 partidos con Pumas, sumando dos goles y dos asistencias. Si bien ha tenido oportunidades, no contó con el rendimiento consistente que esperó el conjunto felino de un refuerzo.