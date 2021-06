Luis Advíncula en Rayo Vallecano. | Fuente: AFP

Rayo Vallecano, club donde milita el peruano Luis Advíncula, logró este domingo el ascenso a LaLiga Santander española de fútbol tras ganar por 0-2 al Girona en el partido de vuelta de la promoción de LaLiga SmartBank (Segunda) con goles de Álvaro García y Óscar Trejo.



El equipo madrileño, que jugó con uno menos desde el minuto 56 por la expulsión del uruguayo Emiliano Velázquez, regresa a Primera División dos años después tras remontar el 1-2 que encajó en casa hace una semana.



Rayo Vallecano acompaña en el ascenso al Espanyol y al Mallorca, que lo lograron al acabar primero y segundo en la liga de ascenso.

Luis Advíncula, por su parte, no fue incluido en el once titular para este partido, aunque ingresó a los 77 minutos hizo su ingreso en lugar de Mario Hernández. El lateral de la Selección Peruana no desentonó y aportó lo suyo para un buen resuiltado.

Rayo Vallecano acabó en el sexto lugar en el torneo de ascenso, pero disputó los play off. Su primer rival fue Leganés al cual ganó 3-0 en la ida. En la vuelta también ganó por 2-1.

El club de Vallecas, que tuvo en el arco a Luca, hijo de Zinedine Zidane, vuelve a LaLiga después de dos temporadas.





