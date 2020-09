Renato Tapia llegó en calidad de libre al Celta de Vigo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Herrero

Renato Fabricio Tapia Cortijo (Lima, 1995) es una de las sensaciones del nuevo Celta de Vigo de Óscar García. Ha recalado en el campo de Balaídos tras despuntar en el fútbol holandés, a donde emigró con 17 años para vestir las camisetas de Twente, Willen II y Feyenoord.

Ahora, con 25 años, le llega el reto más importante de su carrera: triunfar en LaLiga. Se define como “un líder”, y no esconde que ha tenido que trabajar duro para adaptarse a la exigencia del campeonato español. Para él no hay dudas: el Celta tiene que ser un aspirante a Europa.

Pregunta: ¿Cómo están siendo sus primeros meses en Vigo?

Respuesta: Muy bien, muy bien. La verdad que la gente me ha recibido de la mejor manera. Pasé mi cumpleaños aquí (28 de julio), no pensé pasarlo porque no conocía a mucha gente, pero al final lo pasé muy bien, es uno de los mejores recuerdos que tengo. El hecho de estar en un lugar donde te sientes querido, donde sientes que puedes hacer las cosas bien, es muy importante para mí. De momento todo va de maravilla.

P: El Celta viene de dos temporadas de mucho sufrimiento pero ha arrancado LaLiga sumando cuatro puntos de seis posibles. ¿El objetivo tiene que ser la permanencia o son más ambiciosos?

R: Estos dos años que pasaron ya han quedado atrás, no podemos pensar en la permanencia. Tenemos un equipo muy ambicioso, con ganas de crecer y de pelear por quedar entre los seis o siete primeros, de poder llegar a una competición europea. En este momento eso es primordial, es lo que queremos tanto los jugadores como el entrenador.

P: En su presentación como jugador del Celta dijo que tenía que prepararse para el salto que supone su llegada a la liga española. ¿Ya ha notado ese salto?

R: Sí, sí. Físicamente creo que me exigido muchísimo más. Tuve que profesionalizarme un poquito más, saber que esto me iba a costar el doble o el triple y que tenía que ponerme bien para poder aguantar todo el partido o lo que me toque jugar.

P: Desde su llegada se ha convertido en un fijo para Óscar García, quien lo ha elogiado públicamente. También sus compañeros. ¿Se siente ya un jugador importante?

R: Sí, pero yo creo que todo jugador se tiene que sentir importante, esté jugando o no. Todos somos importantes, lo demostramos el otro día contra el Valencia porque los chicos que entraron lo hicieron muy bien.