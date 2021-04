Renato Tapia en Celta. | Fuente: Instagram Renato Tapia

Es el futbolista peruano más destacado en Europa. Se trata del mediocmpista Renato Tapia, que en su primera temporada en el Celta de Vigo se ha ganado un nombre y ya es considerado como una de las sensaciones en la LaLiga Santander.



Renato Tapia es uno de los jugadores con más minutos en la presente temporada del campeonato español y también fue comparado con el brasileño Casemiro de Real Madrid debido al parecido de su juego y a los balones recuperados.

Por ello, Tapia incrementó su valor en el mercado de pases y alcanzó los 20 millones de euros, de acuerdo a información del portal especializado Transfermarkt. "Sorprendido. En mi vida había visto la cantidad de números que se suelen manejar (...) Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo", señaló a América Noticias.



El exjugador del Feyenoord también se animó en hablar sobre la llegada de Jefferson Farfán a Alianza Lima. La 'Foquita' jugaría su primer partido del año contra Deportivo Municipal el 6 de febrero, en partido pendiente de la segunda jornada de Liga 1 Movistar.

"La verdad muy contento por él (Jefferson Farfán). Ojalá le vaya muy bien y consiga la continuidad que él quería, y sobre todo que ayude al equipo como a la selección", indicó el denominado 'Capitán del Futuro'.

Cabe indicar, que Claudio Pizarro destacó el nivel de Tapia hace unos días. Dijo que si Bayern Munich le preguntan por un peruano que podría contratar, sin duda sería el jugador del Celta.

