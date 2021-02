Santiago Ormeño tiene 27 años. | Fuente: Puebla

El sueño de Santiago Ormeño. 27 años, es jugar por una Selección Nacional. México o Perú ¿Cuál eliges?, es la pregunta que le repiten a cada rato al delantero del Puebla. Pese a que está en la mirada de las dos selecciones para la próxima fecha FIFA de marzo, ninguna se le acercó oficialmente. Igual, él ya tiene una decisión tomada.

“No puedo dar una respuesta como tal, mi sueño es jugar en una Selección. Nací en México pero también tengo mis raíces peruanas, soy elegible por las dos. Si solo me toma en cuenta una, yo creo que esa sería la Selección a la que iría”, indicó Santiago Ormeño en conferencia de prensa del Puebla.

"Ormedeus", que marcó un 'hat trick' en la última jornada de la Liga MX, reiteró que no recibió ninguna llamada, ni de México, ni de Perú, por eso no quiere ilusionarse. “Por lo tanto no debo decidirme por ninguna y seguiré trabajando para ganarme esa oportunidad. Llegado el momento sabré cuál decisión tomar”, acotó.





Santiago Ormeño marcó un 'hat trick' en el último partido del Puebla ante Juárez | Fuente: Puebla

En la mira de Gareca

En la lista preliminar de la Selección Peruana para enfrentar a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Ricardo Gareca lo tendría agendado.

“He escuchado de la reserva de la Selección peruana, pero en lo personal no sé nada, a mí no me han dicho absolutamente nada, yo la verdad no sé ni qué onda”, finalizó.

En la temporada 2020/2021, Santiago Ormeño lleva 11 goles anotados con el Puebla. Además, ha sido dirigido por el técnico peruano Juan Reynoso.

